Bussförare i Stadstrafik!
2025-09-23
Gamla Uppsala Buss välkomnar fler kollegor och söker nu bussförare på heltid. I din roll som bussförare får du dagligen träffa människor i alla åldrar som ska till olika destinationer runtom i staden, under dygnets alla timmar. Du är en viktig del i människors vardag där du genom ett personligt bemötande ger dina resenärer en positiv och trygg upplevelse av sin resa.
Att vara bussförare är ett självständigt yrke och i ditt arbete har du ansvar över passagerare och fordon. På Gamla Uppsala Buss blir du också en del av en gemenskap där vi bryr oss om varandra. Vi vill att du ska må bra och känna trygghet hos oss!
Alla som anställs kommer att genomgå en internutbildning med start 17/11 där man får lära sig alla linjer samt viktiga interna rutiner inom företaget. Vi kan erbjuda dig en tillsvidareanställning på heltid, med 6 månaders provanställning.
Vem söker vi?
Du har giltigt D-körkort samt YKB.
Du har god körvana.
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Du bor inom pendlingsavstånd (ca 5 mil) från Uppsala.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tittar, förutom på kör- och trafikkunskaper, även på servicemedvetenhet, ansvarskänsla och stresstålighet hos personen när vi anställer ny personal. Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och som trivs i ett självständigt och socialt yrke. Då det förekommer mycket intern och extern kontakt med kollegor och kunder ställer vi krav på att du kan uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift.
Ansök så snart som möjligt, urval sker löpande. Sista ansökningsdag 2025-10-19
Har du frågor så är du välkommen att kontakta:
Caroline Gissberg 018-444 58 44
Kommunal 018-444 58 26
Publiceringsdatum2025-09-23
Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största offentligt ägda bussföretag och ägs idag av Region Uppsala. Företaget är miljöcertifierat enligt ISO14001:2015. Vår huvudverksamhet är att, på uppdrag av Region Uppsala, utföra stadsbusstrafiken i Uppsala. Andra delar i verksamheten är sjukresetrafik med specialfordon, hållplatsservice samt uthyrning av mobila förskolebussar. Företaget har idag ca 580 medarbetare.
För oss är en jämn ålders- och könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald viktigt. Vi jobbar aktivt med att öka antalet kvinnor inom bussföraryrket och är stolta över vår mångkulturella arbetsstyrka med anställda från över 40 nationaliteter. Ersättning
