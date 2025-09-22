Busschaufför till transporten
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Lokförarjobb / Kiruna Visa alla lokförarjobb i Kiruna
2025-09-22
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi en busschaufför till Transporten i Kiruna, där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för en mängd olika transportuppdrag inom person- och godstransporter. Vi tror på dig och din kapacitet och ger dig både förtroende och frihet att utveckla och utvecklas.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Du blir en del av vår helhet och bidrar till att vår högteknologiska gruv- och mineralkoncern rullar på. Det kräver att du jobbar självständigt och har ett stort säkerhetstänk i allt du gör. På ett tillförlitligt sätt ansvarar du tillsammans med dina kollegor för busstransporter ovan och under jord samt godstransporter. Din vardag kommer bestå av persontransporter, gods- och posttransport, bärgning av fordon samt städning och tvättning av bussar och garage.
Det här har du med dig
Som person är du lugn och trygg, med ett genuint intresse för att ge god service. Du samarbetar gärna med kollegor och visar hänsyn till både medtrafikanter och resenärer. Du är flexibel och hanterar förändringar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Vi förväntar oss att du har:
- Godkända slutbetyg från gymnasiet
- Körkort D
- YKB för buss
- Du behärskar det svenska språket i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Tidigare erfarenhet av arbete som busschaufför
- Körkort C samt YKB för lastbil
- Behärskar engelska i tal
Som intern medarbetare på LKAB med D-körkort har du möjlighet att få din YKB-förnyelse för buss finansierad av LKAB
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Produktionschef Fanny Törmä fanny.torma@lkab.com
Facklig kontakt: IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9520915