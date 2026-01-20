Buss och taxichaufför

Luleå Taxi AB / Lokförarjobb / Luleå
2026-01-20


Visa alla lokförarjobb i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Luleå Taxi AB i Luleå

Vi har blivit större !!
Från att i över 100 år kört Luleåbor med häst och vagn, gamla droskor och nya taxibilar kommer vi även att erbjuda våra kunder att åka buss.
Vi har 3 bussar alla med kapacitet över 50 passagerare.
Vi söker nu förare som vill jobba med oss, vill köra taxi, "världens roligaste jobb" och buss i en kombination.

Har du Taxiförarlegitimation, busskort och YKB, ring mig för mer info.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@luleataxi.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Busschaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Luleå Taxi AB (org.nr 556328-2143)
Nordkalottvägen 4 B (visa karta)
972 54  LULEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Mikael Hjorth
info@luleataxi.se
0702780544

Jobbnummer
9695437

Prenumerera på jobb från Luleå Taxi AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Luleå Taxi AB: