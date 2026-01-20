Buss och taxichaufför
Luleå Taxi AB / Lokförarjobb / Luleå Visa alla lokförarjobb i Luleå
2026-01-20
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå Taxi AB i Luleå
Vi har blivit större !!
Från att i över 100 år kört Luleåbor med häst och vagn, gamla droskor och nya taxibilar kommer vi även att erbjuda våra kunder att åka buss.
Vi har 3 bussar alla med kapacitet över 50 passagerare.
Vi söker nu förare som vill jobba med oss, vill köra taxi, "världens roligaste jobb" och buss i en kombination.
Har du Taxiförarlegitimation, busskort och YKB, ring mig för mer info. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@luleataxi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Busschaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Taxi AB
(org.nr 556328-2143)
Nordkalottvägen 4 B (visa karta
)
972 54 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mikael Hjorth info@luleataxi.se 0702780544 Jobbnummer
9695437