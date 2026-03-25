Business Process Manager - Parts & Warehouse
Vill du ha en nyckelroll där du på riktigt kan påverka hur affärsprocesser fungerar i vardagen - från system till verksamhet? Swecon söker nu en Business Process Manager (BPM) Parts & Warehouse som vill driva utveckling, förbättring och förändring inom reservdels- och logistikprocesser.
Om rollen
Som Business Process Manager är du en central länk mellan verksamhet och IT. Ditt uppdrag är att analysera, utveckla och förvalta affärsprocesser inom Parts, med målet att skapa effektiva, användarvänliga och affärsmässiga arbetssätt. Rollen kombinerar strategiskt processansvar med operativ närvaro nära verksamheten.
Du arbetar tätt tillsammans med våra anläggningar för att förstå utmaningar i det dagliga arbetet och omsätta dessa i konkreta förbättringar. En viktig del av rollen är att kravställa, testa och vidareutveckla funktionalitet i vårt affärssystem Microsoft Dynamics 365 (D365) samt att säkerställa att processer och system samverkar på ett effektivt sätt.
Rollen är placerad inom Servicemarknad och du rapporterar till Logistikchef. Placeringsort är Eskilstuna eller annan ort enligt överenskommelse.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- I rollen som Business Process Manager kommer du att:
- Ansvara för processförvaltning och processutveckling inom Parts i samråd med processägare
- Utveckla Swecons försäljningsprocess för reservdelar - från försäljning till anskaffning och lagerläggning
- Leda och prioritera förbättringsarbete, främst kopplat till affärssystemet D365
- Samla in, strukturera och kravställa verksamhetens behov gentemot IT och externa leverantörer
- Driva förändringsarbete och säkerställa att nya arbetssätt implementeras och efterlevs i verksamheten
- Säkerställa att IT-systemen stödjer processerna i nära samarbete med IT Service Manager
- Ansvara för dokumentation, instruktioner, rutiner samt utbildning av användare
- Analysera och kvalitetssäkra data kopplat till reservdelsförsäljning
- Delta i tester och versionsuppdateringar av affärssystem
- Samverka med andra BPM:er och arbeta korsfunktionellt i projekt som berör flera affärsområden
- Omvärldsbevaka och bidra med ny kunskap för ständig utveckling
Vem är du?
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du har:
- Högskoleutbildning inom teknik, systemvetenskap eller annat relevant område
- Erfarenhet av arbete med affärsprocesser och processutveckling
- Erfarenhet av kravställning mot IT-system samt deltagande i systemutveckling eller systemförvaltning
- Erfarenhet av arbete i eller nära verksamhet inom logistik, reservdelar, lager eller servicemarknad
- Mycket hög IT-mognad och god systemförståelse
- Erfarenhet av affärssystem, meriterande om du har arbetat i D365
- Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
Kompetenser och personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som:
- Har stark analytisk förmåga och kan förstå, strukturera och bryta ned komplexa processer
- Är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten
- Är affärsmässig och lösningsorienterad med fokus på verksamhetsnytta
- Har hög kommunikativ och pedagogisk förmåga och kan förklara komplexa samband på ett tydligt sätt
- Trivs med att driva förändring, skapa engagemang och få acceptans i organisationen
- Har god samarbetsförmåga och är van att arbeta med många kontaktytor, både internt och externt
Varför Swecon?
Hos Swecon får du en roll med stort ansvar och verklig påverkan, i en organisation där processutveckling och systemstöd är viktiga delar av den fortsatta affärsutvecklingen. Du blir en del av ett kompetent nätverk av specialister och får möjlighet att utvecklas både i din roll och tillsammans med verksamheten. På Swecon är mångfald, jämlikhet och inkludering mer än ord - det är ett åtagande. Vi tror att genom att omfamna olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder blir vi starkare.
Placeringsort:Tjänsten är baserad på vårt huvudkontor i Eskilstuna (eller annan ort enligt överenskommelse).
Så här ansöker du
Du ansöker till tjänsten online. Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 19 april 2026.
KontaktuppgifterAnders Westby, logistikchef, 010-556 15 09Monica Strömberg, fackligt kontaktombud Unionen, 010-556 34 66
Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Volvo CE och är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann i Sverige. Vi marknadsför, säljer och servar Volvos entreprenadmaskiner samt erbjuder ett flertal olika tjänster och kompletterande produkter. Sweconkoncernen finns även representerad i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Tyskland. Med drygt 700 anställda och 34 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett tryggt och spännande arbetsliv som kännetecknas av kreativitet samt frihet under ansvar.
Swecon Anläggningsmaskiner AB omsätter cirka 5,6 miljarder kronor.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swecon Anläggningsmaskiner AB
(org.nr 556575-1137), https://www.swecon.se
För detta jobb krävs körkort.
