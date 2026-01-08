Business Operations Architect - Stockholm
Om uppdraget
Vi söker en senior Business Operations Architect till ett större transformationsinitiativ inom en omfattande Market Operations Services-funktion. Uppdraget handlar om att omsätta strategiska hypoteser till praktiska, skalbara lösningar genom att utveckla måloperativ modell, effektivisera arbetssätt och etablera AI-drivna förmågor i operativa processer. Du arbetar nära ledning och operativa team i en komplex förändringsmiljö där regulatoriska krav och effektivitet går hand i hand.
Dina arbetsuppgifter
Utveckla target operating model med framtida teamstrukturer och organisatorisk klustring.
Identifiera konsolideringsmöjligheter och eliminera icke värdeskapande arbete.
Genomföra benchmarking mot peer-institutioner och validera designval enligt best practice.
Kartlägga nulägesprocesser och designa framtida arbetsflöden samt processarkitektur.
Säkerställa effektiva, skalbara och regulatoriskt kompatibla processer.
Tillämpa Lean-principer för att optimera flöden i resursbegränsade miljöer.
Identifiera arbetsmoment lämpade för AI-agenter, RPA och automation.
Designa modeller för human-AI-samarbete samt governance och prestationsmått.
Ta fram implementeringsplaner, milstolpar, leveranser och quick wins.
Prototypa och iterera lösningar med lättviktiga verktyg.
Hantera beroenden och risker i ett komplext transformationslandskap.
Leda workshops och säkerställa alignment mellan ledning och operativa team.
Producera tydlig dokumentation och presentationsmaterial för interna intressenter.
Förväntade leveranser
Målbild för operating model inkl. teamdesign och organisatorisk struktur.
Benchmark-underlag och rekommendationer baserade på peer-jämförelser.
Nuläges- och framtidsprocesskartor samt processarkitektur.
Lean-förbättringsförslag och prioriterad åtgärdsbacklogg.
AI/automations-use cases inkl. human-AI-arbetsmodell, governance och KPI:er.
Implementeringsplan med milstolpar, quick wins, risk- och beroendehantering.
Workshopmaterial och beslutsunderlag för styrning och förankring.
Din profil
Måste-krav:
Flera års erfarenhet av organisationsdesign och storskalig transformation.
Djup förståelse för finansiella institutioners operationer (t.ex. clearing, settlement, risk, regelefterlevnad).
Dokumenterad erfarenhet av peer benchmarking och tillämpning av industrins best practices.
Stark kompetens inom processmodellering och processarkitektur.
Erfarenhet av AI-agenter, RPA och workflow-automation.
Förmåga att leda komplex förändring och skapa samsyn hos många intressenter.
Meriterande:
Erfarenhet av governance-modeller och KPI:er för AI-stöttade processer.
Vana av rapid prototyping och iterativ lösningsutveckling.
Bakgrund från transformation i internationella eller starkt reglerade miljöer.
Trivs i hög osäkerhet med skiftande prioriteringar.
Personliga egenskaper
Självständig, pragmatisk och trygg i komplexa miljöer.
Mycket god analytisk och visuell förmåga - kan förklara strukturer och koncept tydligt.
Stark kommunikatör med god faciliteringsförmåga.
Lösningsorienterad och bekväm med både strategiskt och operativt arbete.
Plats: Stockholm Omfattning: 100% Period: Start i januari, 6 månader (möjlig förlängning) Språk: Engelska
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
