Business controlling Analyst
SCA Skog AB / Controllerjobb / Sundsvall Visa alla controllerjobb i Sundsvall
2025-09-11
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SCA Skog AB i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
SCA Skog AB
Ett hållbart arbetsliv
Är du en kommunikativ och analytisk Ekonom/Controller som har lätt för att föra fram ditt budskap?
Vi söker nu till SCA skogs ekonomistab en Controller som är i början av sin karriär. Hos oss får du stora möjligheter till utveckling och kunskapsutbyte i nära samarbete med erfarna kollegor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
SCA Skog har som syfte att förse SCAs industrier i norra Sverige med virkesråvara där avdelningen för Industriförsörjning har det yttersta ansvaret för planeringen, anskaffningen samt transporten av råvaran. I den här rollen ingår du i teamet för ekonomistaben med fokus mot avdelningen för Industriförsörjning och logistikcontrolling.
Du kommer arbeta i nära samarbete med chefer- och medarbetare för logistikavdelningen med uppföljning, bokslut och prognoser samt ansvara för presentationer och resultatanalyser. Därtill kommer du arbeta med löpande utredningar, internkontroll och ständiga förbättringar. Till din hjälp ingår du i ett starkt ekonomiteam med högt i tak där det alltid finns kollegor att diskutera och analysera frågor med.
Vem är du?
I vårt sammansvetsade team är balansen mellan varje individs drivkraft och kraften i det gemensamma, en del av vår framgång. Till den här spännande rollen söker vi dig som både är kommunikativ och analytisk. Du trivs i miljöer som ställer krav på din noggrannhet och din förmåga att jobba med ständiga förbättringar. Här bidrar du med målinriktat arbete och är engagerad till processers framdrift.
Vi söker dig som:
* Har en avslutad högskoleutbildning inom ekonomi.
* Har några års relevant erfarenhet, kanske har du arbetat ett antal år med redovisning eller revision och är nyfiken på Controlleryrket.
* Har lätt för sig att lära sig nya arbetsuppgifter samt affärssystem.
* Är en van användare av Excel.
* Behärskar svenska då språket används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har ett intresse för eller erfarenhet av logistik.
Våra kärnvärden - ansvar, högklassighet och respekt - är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med dem.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling, till att ta ansvar och till att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv.
Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar och de produkter vi sätter på marknaden bidrar med en klimatnytta större än utsläppen från Sveriges alla personbilar under ett år. Vi tar vara på precis varje del av de träd som vi avverkar och producerar produkter från skogen som bidrar till att motverka klimatförändringarna. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning och stationering är på SCAs huvudkontor på Skepparplatsen. Tillträde enligt överenskommelse.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta Oskar Blom, Ekonomichef, oskar.blom@sca.com
.
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta Victoria Vikman, HR Specialist Rekrytering, victoria.vikman@sca.com
.
Facklig företrädare är
* Unionen: Malin Stattin, malin.stattin@sca.com
* Akademikerna: Erik Forsberg, erik.forsberg@sca.com
Sista ansökningsdag är 2025-09-22. I samband med intervju kontrollerar vi giltig identitetshandling. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4782-43647068". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SCA Skog AB
(org.nr 556048-2852) Kontakt
Victoria Vikman 00000000 Jobbnummer
9505043