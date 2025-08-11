Business Controller till Triumf Glass i Göteborg
2025-08-11
Triumf Glass AB är ett familjeägt glassföretag i tredje generationen med affärsidén att sprida glassglädje och smakupplevelser till konsumenter. Företaget grundades 1946 och vi tillverkar ca 18 miljoner liter glass per år. Vi värdesätter kvalitet och svenska råvaror och använder svensk färsk grädde i vår produktion. Idag är vi ett 100-tal glassentusiaster inom företaget som alla har en sak gemensamt. Vi älskar glass! Läs mer på www.triumfglass.se
Triumf Glass står inför en expansionsfas och behöver förstärka organisationen med en nyfiken och noggrann Cost Controller som vill vara med och säkerställa lönsamhet och effektivitet i vår tillverkning. Här får du en viktig roll i att stötta verksamheten med analys, uppföljning och optimering - och bidra till fortsatt tillväxt i ett bolag med starka värderingar, stolta traditioner och god smak.
Som Cost Controller är du en nyckelspelare i att analysera och följa upp våra produktions- och tillverkningskostnader. Du arbetar nära både ekonomifunktionen och våra operativa team inom produktion, kvalitet, logistik och inköp. Rollen kräver både ett affärsorienterat mindset och en god förståelse för industriella flöden.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Analys och uppföljning av tillverkningskostnader, standardkostnader och avvikelser
• Utveckla och underhålla kalkylmodeller för produkter och produktionsprocesser
• Utveckla och underhålla kalkylmodeller för förpackningsmaterial
• Identifiera förbättringsområden och stötta i kostnadsreducerande initiativ
• Driva processer för budgetering, prognos och månatliga rapporter inom operations
• Stödja fabriksledningen med ekonomiska beslutsunderlag
• Utveckla och ta fram underlag som ligger till grund för prisförhandlingar
• Säkerställa korrekt data i affärssystem och stödja vidareutveckling av rapporteringsverktyg
• Utveckla våra prognosverktyg och utveckla våra modeller för affärssystemet M3 och Power BI
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är civilekonom eller motsvarande och med minimum tre års arbetslivserfarenhet av en för tjänsten relevant roll. Företrädesvis erfarenhet av en liknande roll och därmed en god förståelse för tjänstens komplexitet. Du tycker om att arbeta i en affärsnära funktion där du får goda möjligheter att påverka verksamheten. Du har erfarenhet ifrån att utveckla och effektivisera processer och det är meriterande om du har drivit förändringsprojekt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat i ett tillverkande bolag och det är mycket meriterande om du har erfarenhet av livsmedelsindustrin. Du är strukturerad, noggrann och analytisk och har mycket goda IT-kunskaper och är en van användare avi Excel och BI-verktyg. Har du erfarenhet av affärssystemet M3 så är detta mycket meriterande. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
DIN PERSONLIGHET
Du är strukturerad, noggrann och analytisk och drivs av att hela tiden hitta nya och effektivare arbetssätt för att på så sätt bidra till utvecklingen av bolaget. Du är proaktiv och självgående i ditt arbete, och kan lätt anpassa dig till nya människor och har förmågan att kommunicera både muntligt som skriftligt på alla nivåer inom organisationen. Du arbetar med hög integritet, är pålitlig och är samtidigt duktig på att skapa engagemang och motivation hos människor.
ANSÖKAN & KONTAKT
Vi samarbetar med rekryteringsföretaget Your Talent i denna rekrytering, ansök påwww.yourtalent.se För ytterligare information vänligen kontakta rekryteringskonsult Johan Sjöberg på 0761-709851 johan.sjoberg@yourtalent.se
Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Your Talent AB
(org.nr 559085-8154) Jobbnummer
9451992