Business Controller till JHB

Är du en Business Controller som har erfarenhet kring försäljning och logistik?
JHB söker nu en erfaren Business Controller som vill vara med och utvecklas i en organisation som präglas av en passion för att driva verksamheten framåt. Du kommer vara en affärspartner till sälj- och logistikorganisationen, där du agerar som en strategisk rådgivare samt stöttar organisationen i att fatta välgrundade beslut.
Kontoret är i Partille och du rapporterar till Head of Controlling. Huvudsakliga arbetsuppgifter: * Resultatövervakning och rapportering: Tillhandahålla månads-, kvartals- och årsrapporter, avvikelseanalyser och KPI:er. * Stöd för affärsenheten: Rådgivare för avdelningschefer genom att tillhandahålla finansiella insikter, riskbedömningar och stöd i beslutsfattande processer. * Prognostisering och scenarioanalys: Använd finansiella modeller för att förutse framtida trender, analysera olika affärsscenarier och stötta beslutsfattande. *Analys och grundarbete: Omvärdera, omarbeta och bygga analyser från grunden. *Ad hoc-analyser: Stötta ledningen med ad hoc-finansiella analyser och projekt som driver affärsprestanda och strategiska initiativ. Vem söker vi?
Vi söker dig som har några års erfarenhet som Controller och som har arbetat nära verksamheten. Som person är du även analytisk och har ett starkt affärssinne. Vidare är du en stark lagspelare med ett prestigelöst och öppet tankesätt samt har en stark kommunikativ förmåga.
Du har en akademisk examen inom ekonomi och goda kunskaper i Excel. Har du även erfarenhet av Power BI är det meriterande. Vi ser också att du har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Som person är du nyfiken, strukturerad och lösningsorienterad. Du gillar att samarbeta och delar gärna med dig av din kunskap, samtidigt som du gärna lär dig nytt. Sist men inte minst är du en utåtriktad, positiv person som tar initiativ och älskar att bidra med energi till teamet!
