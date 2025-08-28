Business Controller till Husqvarna Group
Bli en del av GIS Controlling och bidra till kostnadseffektivitet och processutveckling i en global IT-miljö. Här får du en aktiv och utvecklande roll i budget- och prognosprocesser med goda möjligheter att påverka.
OM TJÄNSTEN
Som Business Controller kommer du att vara en viktig del av Global Information Services (GIS) Controlling-funktion. GIS består av ett dynamiskt och framåttänkande globalt team som spelar en avgörande roll i företagets affärsutveckling och innovation. De hanterar teknisk infrastruktur, programvara, data, cybersäkerhet etc. I rollen som Business Controller kommer du att tillhöra ett team om sex personer där du kommer att arbeta med månatlig uppföljning, budget- och prognosprocesser samt stödja kostnadsställeägare inom organisationen. Rollen innebär att övervaka den finansiella prestationen, förbättra datakvaliteten och bidra till kostnadsanalyser och prognoser. Här får du möjligheten att få en utvecklande roll i en global organisation med möjlighet att påverka och bidra till förbättringar.
• Aktivt delta i månatliga uppföljningar samt budget- och prognosprocesser
• Övervaka och proaktivt hantera frågor kring GIS finansiella resultat
• Kontinuerligt förbättra datakvaliteten relaterad till GIS finansiella uppföljning
• Kostnadsanalys och prognoser samt periodiseringar
• Förbereda och aktivt delta i finansiella forum gentemot verksamhets- och tjänsteägare
• Stötta kostnadsställeägare med frågor kring resultatuppföljning, budget och prognoser
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 3-5 års erfarenhet som controller, gärna i ett större bolag
• Har en uttagen universitetsexamen inom ekonomi/finans eller motsvarande
• Har flytande kunskaper i engelska i tal och skrift
• Har goda kunskaper i MS Office
• Trivs i en snabb och föränderlig miljö med snäva deadlines
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av IT-controlling
• Erfarenhet från en multinationell organisation
• Erfarenhet av större IT-satsningar
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
INFORMATION OM FÖRETAGET
Husqvarna Group har över 330 år av innovation i bagaget och levererar skogs-, park- och trädgårdsprodukter för professionella användare. De för samman hög prestanda, användarvänlighet och säkerhet och erbjuder ett brett och växande sortiment med produkter och tillbehör, där allt från motorsågar och kapmaskiner till robotgräsklippare ingår. Varaktighet, arbetstid, etc.
