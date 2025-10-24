Business Controller till fordonskund i Göteborg.
Vi söker en erfaren Business Controller som vill vara en nyckelperson i arbetet med att driva lönsamhet, utveckla affären och bidra till fortsatt tillväxt. Rollen är central i organisationen och innebär ett nära samarbete med ledning och affärsområden - där du agerar rådgivare, analytiker och strategisk partner.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start omgående och sträcker sig till 28 februari med möjlighet till förlängning!
Sök rollen redan idag då intervjuer sker löpande!Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Som Business Controller är du erkänd expert inom ditt område och fungerar som en självklar affärspartner till verksamhetens ledning. Du bidrar till att stärka den finansiella styrningen, utveckla processer och säkerställa ett långsiktigt värdeskapande.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Stötta och coacha affärsteam i arbetet för att nå överlägsen finansiell prestation.
Driva och stödja arbetet med ekonomisk affärsutveckling, riskhantering och värdeskapande.
Definiera och implementera finansiella styrprinciper som stödjer koncernens affärsmodeller.
Utveckla och förvalta policys och riktlinjer för prognoser, nyckeltal, kostnadsberäkningar, investeringar och rörelsekapital.
Analysera och följa upp finansiella och operativa resultat, samt initiera och driva förbättringsåtgärder.
Delta i finansiella uppföljningsmöten och bistå ledningen med beslutsunderlag, analyser och rekommendationer.
Utföra ad hoc-analyser för att stödja strategiska och taktiska beslut.
Rapportera och presentera ekonomiskt resultat till ledning och styrelse, inklusive tidiga varningssignaler och förbättringsförslag.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Minst 12 års relevant erfarenhet inom controlling, finans eller affärsutveckling - gärna i en internationell miljö.
En dokumenterad förmåga att påverka och rekommendera strategiska beslut på hög nivå.
Djup kompetens inom ekonomisk analys, prognosarbete och affärsstyrning.
Erfarenhet av komplexa verksamheter där problemlösning kräver både helhetssyn och detaljförståelse.
God kommunikativ förmåga och trygghet i att presentera för ledning och beslutsfattare.
Du är en analytisk, strategisk och prestigelös ledare inom ditt område - en person som både kan se mönster och agera på dem. Din kompetens är erkänd både internt och externt, och du trivs med att driva utveckling, utmana befintliga arbetssätt och bidra med nya perspektiv.
Om verksamheten
Vi tillhör de företag i Sverige som har absolut längst erfarenhet av rekrytering och personaluthyrning inom ekonomi. Detta gör att vi kan erbjuda dig unika möjligheter oavsett om du är CFO, redovisningschef, controller eller löneadministratör - inom ekonomins hela spektra - såväl till privat som till offentlig sektor. Ersättning
