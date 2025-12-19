Business Controller med verksamhetsansvar
Saab AB / Controllerjobb / Karlskoga Visa alla controllerjobb i Karlskoga
2025-12-19
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Hos Saab i Karlskoga blir du en del av något större. Inom affärsområdet Dynamics utvecklar vi avancerade försvarslösningar som stärker våra kunders säkerhet i en tid när världen är mer osäker än på länge.
Din roll
Som Business Controller hos oss får du en strategisk och ledande roll i en komplex och teknikintensiv verksamhet. Du är ekonomiansvarig för en produktenhet och en aktiv medlem i ledningsgruppen, där du bidrar med både analys, affärsmässighet och mod att utmana.
Du fungerar som bollplank och stöd till chefer och du är en person som både kan se helheten och vågar gräva i detaljerna. Rollen innebär ett helhetsansvar för att driva, utveckla och kvalitetssäkra finansprocesserna, samt att leverera insiktsfulla analyser och beslutsunderlag som gör verklig skillnad för verksamheten. Du leder genom influens, tydlighet och samarbete, och bidrar till att skapa struktur, framdrift och resultat. Resor mellan våra kontor ingår i tjänsten. Publiceringsdatum2025-12-19Profil
Vi söker dig som är en erfaren och driven controller med flera års erfarenhet från finansområdet, gärna inom projektorienterad, teknisk eller tillverkande verksamhet. Du trivs i en bred roll där du får kombinera strategiskt arbete med ett aktivt engagemang i verksamhetens vardag. Som person är du handlingskraftig, analytisk och prestigelös, med förmåga att utmana på ett konstruktivt sätt när det behövs. Du har lätt för att bygga förtroende och påverka genom samarbete, och du känner dig trygg i att vara en naturlig del av en ledningsgrupp där du både stöttar och driver på.
Du har en akademisk examen inom ekonomi, finans eller motsvarande och är van vid att arbeta med affärsanalys, uppföljning och förbättringsarbete. Din kommunikativa styrka gör att du kan förklara komplexa samband på ett tydligt sätt och skapa engagemang kring ekonomiska frågor. Du behärskar engelska obehindrat och har god systemvana, gärna med erfarenhet från ERP-miljöer. Erfarenhet av projektfinansiering eller andra seniora ekonomroller ses som en tillgång och ger dig extra goda förutsättningar att lyckas hos oss.
Vi ser gärna att du bifogar både ditt CV och ett personligt brev, där du tydligt beskriver varför just du är rätt för den här rollen. Berätta hur din erfarenhet, kompetens och driv kan bidra till vårt team och vår framtida utveckling.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_35719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9655967