Business Controller | Jefferson Wells | Göteborg

Är du en erfaren Business Controller som vill vara med och forma framtidens mobilitet? Vi på Jefferson Wells söker nu en affärsdriven Business Controller till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Göteborg. Uppdraget är en del av en satsning där du får möjlighet att arbeta strategiskt och operativt med affärskontroll, dataanalys och förbättring. Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Ort: Göteborg
Start: Så snart som möjligt
Uppdragslängd: Konsultuppdrag under 2 år
Om jobbet som Business Controller:
Som Business Controller hos vår kund kommer du att spela en nyckelroll i den europeiska affärskontrollen hos vår kund. Du arbetar nära ledning och samarbetar med kollegor över hela Europa. Rollen är både strategisk och operativ, med fokus på att driva affärsresultat, identifiera förbättringsområden och bidra till utvecklingen av nya affärsmodeller.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Analysera data och skapa insiktsfulla presentationer.
* Identifiera risker och möjligheter samt föreslå lösningar.
* Inspirera och utmana teamet att tänka nytt.
* Säkerställa efterlevnad av regelverk och driva förbättringsarbete.
* Leda och delta i förbättringsprojekt och ad-hoc-initiativ.
Den vi söker:
Vi söker dig som är nyfiken, analytisk och har ett starkt affärstänk. Du har lätt för att växla mellan strategiska perspektiv och praktiska uppgifter, och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är en kommunikativ person som gillar att bygga relationer och samarbeta med olika delar av organisationen.
Vi ser gärna att du uppfyller följande:
* Har en akademisk examen inom ekonomi, finans eller liknande.
* Har 2-5 års erfarenhet av controlling och att arbeta med dataanalys och affärskontroll.
* Är van vid att arbeta i Excel och har goda kunskaper i svenska och engelska.
* Erfarenhet av SAP, Essbase eller Power BI är meriterande.
* Har ett öppet sinne och ett driv att utvecklas och utmana det befintliga.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
