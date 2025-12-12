Business Controller Chef - sökes till STC
2025-12-12
STC är en av Sveriges största gymkedjor med över 260 gym och ett brett träningsutbud inom gym- och gruppträning. Vi erbjuder en modern träningsmiljö, utrustning från världsledande leverantörer och kunnig personal, allt för att skapa den ultimata mötesplatsen för alla människor i alla åldrar. Vi håller med WHO, Folkhälsomyndigheten och regeringens utredare: vi sitter still för mycket. Övervikten ökar och psykisk ohälsa som depression blir allt vanligare. Men det finns en enkel lösning som gör underverk för både kropp, hjärta och hjärna - rörelse! Men vi behöver din hjälp!
Just nu söker vi en Business Controller Chef på 100 % till vår controllerfunktion. Rollen är placerad på vårt supportkontor i Kungälv och du rapporterar till CFO. Du leder ett team med två Business Controllers.
Ditt uppdrag
STC befinner sig i en kraftfull expansion med målet att fortsätta växa 20 % årligen, stärka lönsamheten och etablera oss internationellt. Vi bygger en skalbar nordisk träningsplattform där datadriven styrning, stark finansiell disciplin och affärsmässiga beslut är avgörande. Som Business Controller Chef får du en central roll i att forma denna tillväxt där du skapar modellerna, strukturerna och analyserna som gör STC:s framtida affär möjlig och hållbar.
Du verkar i en snabbrörlig miljö och gör komplex ekonomi begriplig och användbar för hela organisationen - från CFO och ledning till driftchefer och lokala gymansvariga. Du utvecklar och leder Business Control-funktionen och bygger processer som fungerar i vardagen för över 260 gym, samtidigt som de är skalbara för fortsatt expansion, även utanför Sverige. I rollen är du affärspartner till verksamheten och driver controllerteamet med fokus på kvalitet i rapportering, prognoser, analyser och KPI-uppföljning. Du moderniserar arbetssätten och inför automatisering, BI- och AI-stöd som ger organisationen kraft att agera snabbare och mer träffsäkert.
Ditt ansvar
Vara strategisk affärspartner till ledning och verksamhet och bidra med ekonomisk expertis och affärsinsikter.
Leda, prioritera och vidareutveckla Business Control-funktionen och säkerställa hög kvalitet i teamets leveranser.
Ta fram robusta beslutsunderlag och business cases för investeringar, nya erbjudanden och etableringar.
Äga rapportering av utfall, prognoser och analys på månads-, kvartals- och årsbasis.
Utveckla dashboards och analysverktyg med fokus på användbarhet, automatisering och skalbarhet.
Driva utvecklingen av STC:s BI- och analysmiljö, inklusive prediktiv analys och AI-baserade förbättringar för styrning och lönsamhet.
Bygga processer och ekonomimodeller som stöttar en snabbväxande kedja och möjliggör internationell expansion.
Fungera som analytiskt stöd till flera avdelningar och identifiera förbättringsområden genom datadrivna insikter.
Vem är du?
Du är en analytisk, strategisk och handlingskraftig ledare som gör komplex ekonomi enkel, tydlig och användbar för andra. Du kombinerar stark affärsförståelse med ett naturligt pedagogiskt förhållningssätt och skapar trygghet genom tydliga mål, prioriteringar och beslutsunderlag. Som ledare lever du STC:s kultur: du förenklar, tydliggör, skapar mod och driver ett lärande arbetssätt där teamet vågar testa, förbättra och fatta snabba, datadrivna beslut. Du är prestigelös, arbetar nära verksamheten och bygger en miljö som präglas av energi, ansvarstagande och gemenskap. Framför allt har du ett growth mindset - du vill ständigt utveckla både människor, processer och affärsmodeller.
Krav
Akademisk examen inom ekonomi, gärna med inriktning mot ekonomistyrning eller finans.
5-10 års erfarenhet inom business controlling, varav minst 3-5 år i ledande roll eller med ansvar för större projekt och/eller strategiskt viktiga ansvarsområden.
Erfarenhet av ekonomisk styrning, analys och uppföljning i expansiva och snabbrörliga organisationer.
Stark analytisk förmåga samt erfarenhet av BI-lösningar, moderna rapporteringsverktyg och avancerad Excel.
Förmåga att skapa, implementera och förbättra processer för rapportering, prognosarbete och KPI-uppföljning.
Utmärkta kommunikativa färdigheter på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet från detaljhandel, träningsbranschen eller andra kedjestrukturer med många enheter, samt om du har arbetat med att bygga eller utveckla Business Controller-funktioner. Erfarenhet av BI-utveckling, automatisering och AI-baserade beslutsstöd är också starkt meriterande.
Vad vi erbjuder dig!
Vi erbjuder dig en arbetsplats med glädje, passion, personlighet, proffsighet och gemenskap. Vi älskar träning och tycker det är viktigt att ha roligt på jobbet. Vi är ett lag som utmanar varandra och drivs av att skapa resultat tillsammans. Som Business Controller Chef får du en central roll i hur vi styr och utvecklar STC:s affär - från investeringar och etableringar till lönsamhet och långsiktigt värde. För rätt person är detta en möjlighet att bygga en modern, datadriven controllerfunktion i ett bolag som växer snabbt och vill bli Nordens ledande träningsplattform.
STC har över 1800 medarbetare och ingår i familjeägda Axel Johnson-koncernen genom Bond Health Group.
Intresserad?
Låter detta som ett jobb för dig? Då vill vi gärna veta mer om dig. Vi gör urval löpande tills vi hittar vår nya stjärna. Vi använder testverktyg som ett komplement till intervjuer. Frågor? Kontakta vår CFO Daniel Ingelström: daniel.ingelstrom@stc.se
