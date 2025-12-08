Business Controller
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som controller inom Corporate Cost Control får du en nyckelroll i utvecklingen av organisationen. Du blir en proaktiv "högerhand" till en eller flera chefer inom IT-organisationen i alla ekonomiska frågor. Du följer upp och kontrollerar ekonomiska aspekter, deltar aktivt i ledningsgruppen och bidrar till att fatta välgrundade beslut.
Du är en del av Finance Team och rapporterar till chefer inom både IT och Finance.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
* Följa upp och analysera ekonomiska nyckeltal, budget och prognoser.
* Initiera åtgärder för att förbättra ekonomiska resultat och nå uppsatta mål.
* Skapa förståelse och acceptans för ekonomistyrning, ekonomiska processer och syftet med dessa.
* Vara affärs- och verksamhetsfokuserad samt aktivt bidra till affärsutveckling och beslut.
* Vara en aktiv medlem i ledningsgruppen, identifiera problem och föreslå åtgärder.
* Fungera som affärspartner med hög integritet över hela organisationen.
* Samarbeta nära med andra controllers inom finance och aktivt bidra till förbättringar av processer, system och styrning inom området.Profil
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och positiv samt trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har god kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt, och kan skapa förtroende hos chefer, ledare och specialister.Kvalifikationer
* Akademisk utbildning inom ekonomi
* Minst 7 års erfarenhet som business controller eller liknande
* God analytisk förmåga
* Stark kommunikationsförmåga, muntligt och skriftligt
* Strukturerad, positiv och en bra lagspelare
* Erfarenhet av att arbeta nära chefer, ledare och specialister
* Placeringsort Linköping, Mjärdevi. Majoriteten av arbetstiden sker på plats
* Systemkunnig med god vana i Excel
* Svenska och engelska i tal och skrift
Önskemål:
* Erfarenhet från liknande större IT-organisationer eller bolag
* Du har tidigare drivit förändringsarbete
* Kunskap om TBM
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
