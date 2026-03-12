Business analyst inom teknikinformation
Siemens Energy AB / Marknadsföringsjobb / Finspång Visa alla marknadsföringsjobb i Finspång
2026-03-12
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Siemens Energy AB i Finspång
, Norrköping
, Motala
, Örebro
, Västerås
eller i hela Sverige
Ett ögonblick av din dag
Föreställ dig att du kliver in i rollen som länken mellan teknik, information och organisation - där du varje dag driver digitaliseringsstrategier och förvandlar informationsflöden. Hos oss samlar, analyserar och strukturerar du behov från användare och verksamheter, och ser till att våra systemlösningar är både effektiva och innovativa. Du arbetar nära experter och kollegor, testar och verifierar nya funktioner och processer, och bidrar aktivt till att utveckla hur vi hanterar och levererar information. Här får du möjlighet att påverka och växa i en miljö där din nyfikenhet och ditt engagemang gör skillnad.
Hur Du kommer att påverka
* Samla in, analysera och sammanställa behov från användare och verksamheter för att stödja digital transformation.
* Definiera tydliga krav och skapa user stories för teknikinformationssystem.
* Testa och verifiera funktionalitet och processer för att säkerställa kvalitet och användarvänlighet.
* Samarbeta med tvärfunktionella team för att effektivisera och optimera informationsflöden.
* Visualisera och kommunicera komplexa samband och processer på ett pedagogiskt sätt.
Vad Du medför
* Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
* Har erfarenhet av att skapa user stories och definiera krav.
* Du är van vid processanalyser och kan skapa flödesscheman.
* Du har arbetat med verktyg som Visio, Jira och Confluence.
* Erfarenhet av Teamcenter, CCMS, MindManager och draw.io är meriterande.
Om teamet
Du blir en del av ett engagerat team med 14 drivna kollegor på avdelningen Technical Information Systems. Tillsammans delar vi kunskap, stöttar varandra och arbetar över organisationsgränser både lokalt och globalt. Vårt uppdrag är att digitalisera och effektivisera informationsflöden och systemlösningar. Vi värdesätter nyfikenhet, ansvarstagande och öppen kommunikation, och skapar en inkluderande och innovativ miljö där allas styrkor tas tillvara.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med mer än 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.Publiceringsdatum2026-03-12Så ansöker du
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
, id nr 291895 senast 2026-04-13
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Claes Hagström på claes.hagstrom@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Narcissa Gvozdar Tellefsen på narcissa.tellefsen@siemens-energy.com
• Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "291895". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048) Arbetsplats
Siemens Energy Jobbnummer
9794920