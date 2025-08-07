Budbilsförare till Sodexo hjäpmedelcentrum
Är du en handlingskraftig och serviceminded person som är redo att ta dig an ett uppdrag som bubilsförare omgågende? se hit!
OM TJÄNSTEN
Sodexo hjälpmedelsservice Östergötland tillhandahåller hjälpmedel för rörelsehinder, kognition och kommunikation.
De har arbetat med hjälpmedel sedan 2005 och utför i dag hjälpmedelsförsörjning åt både län, regioner och kommuner - främst i Östergötland. Inom Hjälpmedelsservice Östergötland finns en samlad kompetens. De arbetar bland annat med utprovning, anpassning, underhåll och utbildning gällande hjälpmedel.
I rollen som budbilsförare kommer du åka mellan olika servicecenter främst i Linköping, Norrköping och ibland till Åtvidaberg. Även turer till US i Linköping och sjukhuset i Norrköping samt till privatpersoner kan tillkomma. Detta för att både leverera hjälpmedel samt ta med hjälpmedel som ska tillbaka till Sodexo. Därav ser vi gärna att du klarar av ett fysiskt tungt arbete, är ansvarstagande samt att du inte har svårt att anpassa dig i olika situationer. Under dina första veckor kommer de vara en gedigen introduktion där du får åka med en kollega för att lära dig så mycket som möjligt. Det kommer även erbjudas utbildning i introduktionen.Arbetstiderna kommer förläggas mån-fre 7:00-15:30.
Du erbjuds
• Ett givande och meningsfullt arbete.
• En dedikerad konsultchef och karriärspartner.
Dina arbetsuppgifter
• Köra budbil mellan olika serviceboenden/sjukhus.
• Lasta i och ur budbilen.
• Skruva ihop och isär hjälpmedel.
VI SÖKER DIG SOM
• Kan börja omgående
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift då arbetet kräver de.
• B-körkort.
• Har en god fysisk förmåga då arbetet kräver en del tunga lyft.
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetslivserfarenhet av likvärdigt arbete
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stabil
• Respektfull
Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
