Budbilsförare/Maskinförare
2025-10-02
Vi söker nu engagerade budbilschaufförer till transport uppdrag i Stockholm med start i Oktober. Tjänsten innebär leveranser av varor samt maskinkörning vid snöfall.
Som Budbildförare kommer du att ansvara för att leverera paket och dokument till olika destinationer, säkerställa korrekt och effektiv leverans, samt hantera navigering och ruttplanering för att optimera arbetsflödet.
Samt har du som budbilsförare ansvar att hjälpa oss vid snöfall med maskinkörning.Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Leverera varor
Hantera fordon (skåpbil/lätt lastbil, B-körkort)
Säkerställa hög service och ett professionellt kundbemötande
Maskinkörning
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och punktlig, med förmåga att arbeta självständigt i högt tempo, har körkort med behörighet B och är redo att anta rollen. Du har god fysik och trivs i en roll där du får kombinera service, struktur och ansvar. Din körvana och förmåga att hantera stressiga situationer är avgörande för att lyckas i denna roll. Du kommer att transportera varor snabbt och säkert, samtidigt som du upprätthåller hög kundservice. Som chaufför är du företagets ansikte utåt och därför är en positiv attityd och bra samarbetsförmåga viktiga egenskaper.Kvalifikationer
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
God körvana och lokalkännedom i Stockholm är ett plus
Erfarenhet med google maps / navigering.
Meriterande
Erfarenhet av budbil eller liknande arbete
Körvana från större fordon (skåpbil/lätt lastbil)
Körning av maskin
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av logistik eller transportbranschen. Kunskap om lokala väg- och trafikregler kan ge dig en fördel i arbetet. Erfarenhet av kundservice eller arbete i ett dynamiskt team är också värdefullt. Förmågan att lösa problem och anpassa dig efter förändrade arbetssituationer kommer att bidra till din framgång i rollen som budbilsförare. Kännedom om digitala verktyg för ruttplanering är ett plus.
Hos oss finns även möjlighet att utvecklas vidare inom andra delar av verksamheten.
Vi arbetar med anläggning, bygg, utemiljö, lokalvård, snöröjning mm.
Anställning: Deltid, samt finns ledig plats för behov/extrapersonal. Med möjlighet till heltid.
Helgarbete kan förekomma.
Start: Omgående
Är du intresserad? Skicka ett mail till jobb@kharels.se
med ämne Budbilschaufför och information om dig och vilken anställning du är intresserad av. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: jobb@kharels.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kharels Entreprenad AB
(org.nr 559301-1322)
195 31 MÄRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Utkrista Kharel jobb@kharels.se Jobbnummer
9538092