Budbilsförare

Pilgrim Transport AB / Fordonsförarjobb / Haninge
2026-07-09


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Vill du kombinera service, kundkontakt och fysisk aktivitet i ett varierande och rörligt arbete? Nu söker vi en engagerad B-chaufför till vår budbil på Carrier Transport . Tjänsten passar dig som har god arbetsmoral, tycker om att bygga kundrelationer och inte är rädd för att ta i fysiskt. Du jobbar i ett mindre team – ibland tillsammans med kollega, ibland själv – och kommer att serva kunder samt utföra leveranser i Stockholmsområdet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
mail
E-post: Martin@Pilgrimtransport.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pilgrim Transport AB (org.nr 559339-0437)
Carrier Transport . Jordbro (visa karta)
136 50  JORDBRO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9997765

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