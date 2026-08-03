Budbilsförare - lagerarbete
Solvia Verksamhetsstöd AB / Fordonsförarjobb / Borås Visa alla fordonsförarjobb i Borås
2026-08-03
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Vi söker nu en pålitlig och driven budbilschaufför till vår växande transportverksamhet. Trivs du bakom ratten, gillar att arbeta självständigt och har känsla för service? Då kan det här vara rätt jobb för dig.
Som budbilschaufför ansvarar du för att:
Leverera paket och gods till företag och privatpersoner
Planera och optimera din körning
Säkerställa att leveranser sker i tid
Ge god service till våra kunder
Hantera enklare administration kopplad till leveranser
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: rekrytering@solviaab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solvia Verksamhetsstöd AB
(org.nr 559521-0666)
Mejselvägen 9, skövde (visa karta
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503 32 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10020360