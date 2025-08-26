Budbilschaufför sökes till Bålsta
Arena Personal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-08-26
Nu söker vi på Arena Personal erfarna och engagerade budbilschaufförer till ett spännande uppdrag i Bålsta! Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
I rollen som budbilschaufför arbetar du hos en välkänd kund med att leverera matkassar till privatkunder. Arbetet är självständigt där du kommer köra lätt lastbil (3,5 ton) utrustad med GPS. Du kommer att utgå från Bålsta där du börjar dagen med att lasta bilen.
Vi söker chaufförer både på heltid och på deltid. Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag där möjlighet till morgon-, dags- och kvällspass finns. Det är fördelaktigt om du är flexibel och öppen för att arbeta olika tider. Det finns även möjlighet till helgarbete.
Om dig
För att du ska trivas i rollen bör du vara serviceinriktad då du kommer ha daglig kontakt med kunder. För övrigt är du som person noggrann och stresstålig. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av liknande yrke och att du på ett säkert sätt kan framföra fordonet i trafiken. Det kan förekomma tunga lyft och spring i trappor och därmed bör du tycka om fysiskt arbete.
Vi lägger stor vikt vid pålitlighet och kommunikation, då vi anser att det bygger starka relationer vilket i sin tur bidrar till ett väl utfört arbete och trivsel på jobbet.
Krav för tjänsten
B-körkort
Servicevana
Goda kunskaper i svenska
Erfarenhet inom branschen
Du ska vara tillgänglig att jobba minst 3 dagar i veckan
Om Arena Personal
Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt nästa arbete!Så ansöker du
Vi behandlar alla ansökningar vartefter de kommer in så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att söka jobbet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb.
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916)
Arena Personal Kontakt
Anna Jonsson anna.jonsson@arenapersonal.com
9476267