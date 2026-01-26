Budbilschaufför - timanställning
2026-01-26
Är du en person som värdesätter flexibilitet och ansvarstagande samtidigt som du har en fallenhet för ordning och reda? Är du dessutom en bilentusiast som alltid strävar efter att erbjuda den bästa servicen? Då har vi det perfekta jobbet för dig!
Vilka är Måltidsfabriken?
Måltidsfabriken AB är ett företag som idag erbjuder måltidsservice till offentlig sektor och privata företag. Med verksamhet etablerad i 18 orter runt om i Sverige befinner vi oss i en mycket expansiv fas. Vårt företag utför främst måltidstransporter åt kommuner där vi har regelbundna transporter som kräver en hög grad av självständighet och eget ansvar.
Vi söker nu efter en person som vill vara en del av vårt team och utföra dessa transporter på ett noggrant och effektivt sätt. Du kommer att spela en avgörande roll i att säkerställa högsta kvalitet i våra leveranser och följa ett schema anpassat efter våra kunders behov. Erfarenhet av måltidsleveranser är meriterande men inget krav.
Vi söker en kandidat som uppfyller följande krav:
Ansvarstagande och plikttrogen med en stark arbetsmoral och förmåga att utföra uppgifter till högsta standard.
Har en förmåga för att hantera flera bollar samtidigt och trivs med att lösa utmaningar.
Drivs av att arbeta i högt tempo och trivs med en dynamisk arbetsmiljö.
Följer processer och rutiner noggrant och effektivt för att säkerställa en smidig verksamhet.
Flexibel för att hantera förändringar och snabbt anpassa sig till nya situationer.
Fysiskt kapabel med förmågan att hantera tunga lyft om det behövs.
Innehavare av ett giltigt B-körkort för manuell växellåda.
Detta är en timanställning som sträcker sig tillsvidare.
Vi söker någon som är flexibel, pålitlig och ansvarsfull, och som alltid sätter kunden i första hand. Om du tror att du är rätt person för denna position och vill vara en del av vårt team, tveka inte att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: jobb@maltidsfabriken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "timanställning - OSKARSHAMN". Arbetsgivare Måltidsfabriken AB
(org.nr 559051-1365), http://www.maltidsfabriken.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Måltidsfabriken - Oskarshamn Jobbnummer
9703158