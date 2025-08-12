Budbärare med B-körkort
Al-Hoseini Transport AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Al-Hoseini Transport AB i Stockholm
Arbetsuppgifterna innebär att du ska befinna dig i vår terminal i Kallhäll och lasta dina paket för att sedan leverera dem till både privat- och företagskunder.
• Leveranserna sker främst hela Stockholm .
• Du kommer att ha en handdator med GPS och ruttlistan för dagen som hjälpmedel.
• Som medarbetare hos oss är det viktigt att du har ständig kontakt med andra.
Man arbetar ensam och du får träffa varje dag olika kunder på olika område och ingen dag är lik den andra.
God körvana och god lokalsinne .(Stockholm Län)
Svensk B-körkort är ett KRAV
Polisbelastning kommer att begäras.
egenskaper som efterfrågas:
• flexibel
• Punktlighet
• Stresstålig
• Bra lokalkännedom
• bra fysisk förmåga
• * Mejla oss ditt CV och ladda gärna upp en bild av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: Al-hoseini.transport@hotmail.com Arbetsgivare Al-Hoseini Transport AB
(org.nr 559244-9382) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hussin Abbas Al-hoseini.transport@hotmail.com 0737878997 Jobbnummer
9455723