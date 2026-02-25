Bravida Värnamo söker serviceagent
2026-02-25
Vill du arbeta i en serviceinriktad roll där service, teknik och struktur möts? Som serviceagent på Bravida får du en central position där du håller ihop flödet mellan kund och tekniker.
Om rollen
I rollen som serviceagent på Bravida har du en central roll där du dagligen stöttar kunder via telefon, mejl och andra kommunikationskanaler. Du ansvarar för att ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande i varje kontakt, oavsett om det gäller en inkommande fråga, en felanmälan eller ett pågående ärende. I rollen ingår att ta emot och hantera inkomna ärenden, säkerställa att de registreras korrekt i interna system och följs upp enligt gällande rutiner. Du arbetar löpande med administrativa uppgifter kopplade till ärendehantering och fungerar som en viktig länk mellan Bravida, kollegor och kunder. Genom daglig kontakt med flera olika funktioner bidrar du till att skapa struktur, tydlighet och god service i hela flödet.Publiceringsdatum2026-02-25Profil
För att lyckas i rollen som serviceagent tror vi att du har god datorvana och ett sinne för kundtjänst. Du har god förståelse för Office-paketet och kan svenska och engelska i tal och skrift. Som person är du serviceinriktad och noggrann i ditt arbete och trivs med att ha många bollar i luften. Du är prestigelös och driven i ditt arbete och din utveckling. Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet av kundtjänst.
Skallkrav för tjänsten:
• God datorvana
• Tal och skrift i svenska och engelska
• För denna tjänst krävs att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd
Meriterande för tjänsten:
• Arbetslivserfarenhet inom kundtjänst
Om Bravida
Bravida är stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Deras medarbetare har byggt förtroende hos sina kunder sedan 1922 och är hjärtat i organisationen. Tillsammans levererar Bravida de mest energieffektiva tekniska lösningarna. Hos dem har du möjlighet att göra skillnad för en mer hållbar framtid. Bravida värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en säker och inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade. Din säkerhet kommer först, alltid.
Genom interna utbildningar erbjuder Bravida utvecklingsmöjligheter och i en stark gemenskap hjälper de varandra att lyckas. Som en del av Bravidas team får du chansen att utvecklas både personligt och professionellt. Bravida är stolta över att vara ett av Nordens ledande företag inom branschen.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten som serviceagent, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare William Henriksson: william.henriksson@framtiden.com
alt. 070-015 13 85. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För tjänsten som serviceagent kommer du vara anställd av oss på Framtiden AB för att sedan ha möjlighet till en anställning direkt hos BravidaAnställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Värnamo
Arbetstid: Mån-fre 07:30-16:30
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52124_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
331 01 VÄRNAMO Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
William Henriksson william.henriksson@framtiden.com Jobbnummer
9762665