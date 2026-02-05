Branschansvarig i region Nord
2026-02-05
Vill du vara med och göra skillnad för Sveriges bygg- och anläggningsföretag? Nu söker vi en engagerad branschansvarig som vill stärka våra medlemmars och branschens förutsättningar samt bidra till vårt gemensamma mål om ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.
Om jobbet
På Byggföretagen jobbar vi för att förbättra villkoren för våra medlemsföretag och bygg- och anläggningsbranschen i stort. Byggföretagens kärnverksamhet omfattar påverkansarbete och opinionsbildning, avtalsförhandling samt stöd, rådgivning och medlemsvård.
Som branschansvarig kommer du huvudsakligen att stötta kollegor och medlemsföretag i frågor som rör branschens utveckling i region nord. Rollen innebär nära dialog med näringslivet, myndigheter, kommuner, politiker och andra beslutsfattare. Du kommer att samarbeta brett, både internt och externt, och ansvarar för att planera och genomföra informationsträffar, föreläsningar och olika aktiviteter för våra medlemsföretag.
Du kommer att arbeta med våra och medlemmarnas prioriterade frågor för att göra bygg- och anläggningsbranschen mer attraktiv, sund och säker. Det inkluderar bland annat sund konkurrens, den gröna omställningen, jämställdhet och mångfald, beredskap och säkra arbetsplatser.
Rollen innebär också att du är ett viktigt stöd i det regionala påverkansarbetet och bidrar till att skapa goda näringsvillkor för våra medlemmar - allt inom ramen för vårt mål om ett hållbart samhällsbyggande i nära dialog med företagen.
Du kommer att ingå i ett regionalt team om 14 personer och som ny medarbetare kommer du att få en noggrann introduktion för att gradvis känna dig redo att ta på dig rollen självständigt.
Vi ser att du har erfarenhet från näringslivet, gärna byggsektorn, och av att leda och organisera grupper, möten och aktiviteter. Det är meriterande om du har kunskap om samhällsbyggnadssektorn och näringspolitik. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har ett strukturerat arbetssätt, har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift samt att du är bra på att bygga nätverk och upprätthålla goda relationer.
Personliga egenskaper och tidigare uppdrag värdesätter vi högt samt en relevant utbildning inom exempelvis samhällsbyggnad, kommunikation eller statsvetenskap.
Som blivande medarbetare är det också viktigt att du kan identifiera dig med organisationens värdeord glädje, engagemang och professionalism. Läs gärna mer om vår kultur och våra värderingar här.
Vi erbjuder
Vi tillämpar förtroendearbetstid, erbjuder friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning, sjukvårdsförsäkring samt gruppförsäkring. Vi har en distansarbetespolicy som innebär att du i överenskommelse med chef har möjlighet att arbeta på distans i viss utsträckning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning och i övriga frågor gäller tjänstemannaavtalet mellan Byggföretagen och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Unionen.
Din ansökan
Låter det här som jobbet för dig? Skicka då din ansökan till oss senast den 1 mars 2026. Vi arbetar med löpande urval så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Har du frågor angående tjänsten kan du kontakta regionchef Johan Hallberg, johan.hallberg@byggforetagen.se
