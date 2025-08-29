Brandskyddsrådgivare till Presto i Malmö!
2025-08-29
Söker du efter en meningsfull och givande karriär där du kan hjälpa till att rädda liv? Vill du vara en del av ett företag som fokuserar på att skydda människor mot brandrisker och andra faror samtidigt som du har möjlighet att utveckla din försäljningskompetens? Då har vi en position som kommer att tända en gnista inom dig!
OM TJÄNSTEN
Plötsligt händer det som inte får ske, en brand bryter ut eller någon skadas. En olycka kan få förödande konsekvenser för en verksamhet. Men med rätt skydd går det att undvika eller snabbt hantera om det inträffar. På Presto arbetar erfarna och kunniga medarbetare som är specialiserade på att minimera risker inom olika verksamheter och lokaler. Genom högkvalitativ rådgivning, utbildning, skyddsprodukter och service, hjälper Presto företag och organisationer att skapa en trygg arbetsmiljö för sina medarbetare och skydda sina tillgångar.
Presto grundades 1959 och är Nordens ledande aktör inom brandsäkerhet. De erbjuder även marknadens bredaste sortiment av arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar samt expertis inom hantering och underhåll av skyddsrum, allt för att uppfylla gällande lagar och regler och skapa en trygg verksamhet för Prestos kunder.
Du erbjuds
• Fast lön och attraktiv bonusmodell med ett välarbetat bonusprogram
• En gedigen introduktion och utbildning för att du ska få rätt förutsättningar att briljera i din roll
• Goda karriärsmöjligher då bolagets utveckling är stark och omfattande
• En positiv arbetsmiljö som skapar gemenskap genom säljtävlingar och andra aktiviteter
Dina arbetsuppgifter
Som Brandskyddsrådgivare på Presto får du en viktig roll i att utveckla och vårda relationerna med företag som redan är eller tidigare har varit kunder. Du arbetar främst med varma och semivarma leads, ofta kunder som redan känner till Presto och deras tjänster, och ditt fokus är att identifiera behov, presentera rätt lösningar och skapa mervärde.
Du arbetar främst via telefon och har daglig kontakt med ett stort antal kunder. Att hålla ett högt tempo och genomföra många samtal per dag är en naturlig del av rollen, där varje kontakt är en möjlighet att skapa affär och bygga relation.
I rollen har du täta dialoger med både kunder och interna team och jobbar med att sälja Prestos lösningar till kunder, till stor del genom kampanjförsäljning. Du ansvarar för att driva flera kunddialoger parallellt, med målet att alltid stärka kundens brandskyddsarbete.
Det här är en roll för dig som vill kombinera rådgivande försäljning med relationsbyggande. Du trivs i en aktiv och målinriktad vardag, är lyhörd och har lätt för att skapa förtroende. Samtidigt är du proaktiv och ser affärsmöjligheter i varje kundmöte.
VI SÖKER DIG SOM
• Arbetslivserfarenhet från B2B-försäljning eller annan rådgivande roll, alternativt motsvarande erfarenhet
• Drivs av att finna nya affärer och trivs med att arbeta mot uppsatta mål
• Strukturerad och målmedveten, med förmåga att driva flera affärer parallellt
• God dator och systemvana
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Kunskap om brandskydd eller säkerhetslösningar
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
