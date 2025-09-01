Brandskyddsrådgivare
Presto hjälper företag och organisationer att skydda sina verksamheter mot brand och olycka. Som medarbetare på Presto är du med och gör skillnad. Vi räddar liv tillsammans med våra kunder.
Om rollen
Med visionen "Tillsammans räddar vi liv" kommer du som brandskyddsrådgivare att ha en central roll i Prestos försäljningsarbete över hela Sverige. Du ansvarar för att driva försäljningen i samtliga sex regioner, med fokus på att skapa trygghet och säkerhet för våra kunder genom relevanta och värdeskapande lösningar.
Du kommer att ha kontakt med en bred kundbas - från befintliga och återkommande kunder till helt nya kontakter - och anpassar utifrån kundens behov. Under året kommer du även att ansvara för kampanjförsäljning av utvalda produkter och tjänster, där fokus skiftar beroende på säsong och aktuella behov.
Ditt ansvar omfattar bland annat: Aktivt arbeta med uppsökande försäljning mot befintliga och nya kunder - med målet att bygga långsiktiga relationer.
Kontakta kunder dagligen via telefon för att identifiera deras behov och rekommendera lämpliga åtgärder.
Säkerställ att försäljningen genomförs korrekt och i enlighet med aktuellt produktutbud och gällande prissättning.
Arbeta mot att uppnå tilldelad budget och individuella mål
Vi söker dig som
Utveckling ligger i vårt DNA och som medarbetare på Presto drivs du av en lärande kultur, att utvecklas i din roll men även vara med och utveckla verksamheten och branschen. Du har ambitioner och ser möjligheter i utmaningarna du ställs inför, en chans att lära dig och dina kollegor något nytt.
Vi söker dig som är driven, kommunikativ och lösningsorienterad. Du trivs med att ha kundkontakt via telefon och har lätt för att möta olika människor.
För att lyckas i rollen behöver du även:
Ha erfarenhet av försäljning eller annan roll med mycket kundkontakt.
Vara van vid att hantera flera uppgifter samtidigt och trivs i ett högt tempo.
Vara hungrig, driven och målinriktad - du motiveras av att skapa resultat och vill hela tiden bli bättre.
Vill vara en del av en säljmiljö där du får utvecklas och bidra till något viktigt.
Vi erbjuderUtvecklingsmöjligheter inom en långsiktig och stabil bransch som funnits länge.
Internutbildning via Presto Academy, vi utbildar dig inom rollens olika verksamhetsområden.
Bonusmodell - Möjlighet att påverka din lön.
Vill du jobba tillsammans med oss?
Vi som jobbar på Presto har olika bakgrund och erfarenhet med en gemensam drivkraft att växa och att arbeta tillsammans som ett lag. Det är kombinationen av våra olikheter som gör oss starka tillsammans. Vi strävar efter att rekrytera medarbetare med olika bakgrund för att spegla samhället och våra kunders mångfald.
Stämmer ovan in på dig? Tveka då inte, skicka in din ansökan idag!
Våra rekryteringsprocesser är kompetensbaserade och vi använder Alva Labs för att säkerställa en fördomsfri rekrytering. Dessa ger oss en indikation på hur väl du matchar rollbeskrivningen. Vi går löpande igenom ansökningarna, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Slutkandidater kommer genomgå en säkerhetsprövning, inklusive belastningsregister, kreditprövning och drogtest.
Tjänsten är heltid, måndag till fredag klockan 8-17.
Malmö - Adelgatan 6
Tillträde snarast, dock senast den 13 oktober
Anställningen inleds med 6 månaders visstidsanställning med avsikt att sedan fortsätta med tillsvidareanställning.
Vid frågor om tjänsten kontakta: Ida Bernhardsson Rekryterare på Presto ida.bernhardsson@presto.se
Om PrestoSedan starten 1959 har vi alltid satt säkerheten främst. Det är vilka vi är, det är vad vi gör och det ligger i vårt DNA . Vi har ett ansvar att driva verksamheten på bästa möjliga sätt och vara ett föredöme i vår bransch. Inte bara just nu, utan även för kommande generationer . Årligen servar vi brandskydd och förebygger risker på fler än 75.000 verksamheter och fastigheter Vi återvinner över 70.000 släckare i vår fabrik i Katrineholm och utbildar 100 000 deltagare inom säkerhet. Ersättning
