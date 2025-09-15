Brandskyddsansvarig
2025-09-15
Vill du vara med och driva brandfrågor på börsens största fastighetsbolag? Är du dessutom initiativtagande och en problemlösare? Balder är ett spännande företag som fortsätter att växa och utvecklas i snabb takt.
Vi växer! Till vårt huvudkontor i Göteborg söker vi nu ytterligare en brandskyddsansvarig som kompletterar vårt befintliga team.
På Fastighets AB Balder satsar vi stort på att arbeta förebyggande mot brand och har därför en brandskyddsgrupp där du kommer vara en viktig pusselbit. Du blir en del av ett familjärt gäng med en stark sammanhållning och höga ambitioner. Här får du mycket mandat och stora möjligheter att få genomslag på dina idéer.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Verksamhetsanpassa våra fastigheter genom att projektera uthyrningsbara lokaler enligt Boverkets byggregler och Lagen om skydd mot olyckor.
Samarbeta med räddningstjänsten vid tillsynsbesök
Teknisk rådgivning till organisationen gällande t.ex. brand & sprinkleranläggningar
Upphandla brandlarm samt sprinkler och skapa rambeskrivningar.
Systematiskt brandskyddsarbete, både genom att hålla i utbildning och att arbeta praktiskt.
Agera rådgivare mot förvaltningsorganisationen och övriga projektavdelningar på Balder
För att trivas i din roll som Brandskyddsansvarig tror vi att du har ett stort driv och är lösningsorienterad person. Dessutom tror vi att du har ett intresse för lagar och regelverk som rör brand. Du bör ha en bred erfarenhet av området brand.
Många av våra projekt driver vi själva från projektering till installation.
Ibland är tempot högt men då hjälps vi åt tillsammans inom gruppen. Du behöver ha B-körkort och uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Låter detta som en tjänst för dig? Kul! Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning.Placering vårt huvudkontor i Göteborg, arbete på plats fem dagar i veckan. I denna process ber vi dig inte skicka med personligt brev, utan vill i stället att du besvarar våra urvalsfrågor. Vi använder oss av rekryteringstester för att hjälpa oss göra ett så bra och objektivt urval som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Matina Khosravian påmatina.khosravian@balder.se
.
Varmt välkommen att bli en del av oss!
