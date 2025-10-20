Brandmän till semestervikariat 2026
Räddningstjänsten Östra Blekinge är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst i medlemskommunerna Ronneby och Karlskrona. Förbundet har två heltidstationer, åtta deltidsstationer och två räddningsvärn. Räddningstjänsten Östra Blekinge har ca 200 medarbetare fördelat över de olika stationerna. Vi erbjuder en arbetsplats i vackra Blekinge - Sveriges trädgård och en trevlig arbetsvardag med modern utrustning och moderna räddningsfordon. Räddningstjänsten är en spännande organisation att arbeta i och vi har en god arbetsmiljö som är öppen och inkluderande. Såväl Karlskrona som Ronneby kommun ligger havsnära och här finns goda kommunikationsmöjligheter för den pendlande. Båda kommunerna har ett rikt naturliv och stora möjligheter till både rekreation och äventyr.
Nu söker vi dig som vill arbeta som heltidsbrandman under semesterperioden (jun-aug) 2026. Du kommer under tiden att ingå i operativ utryckningsstyrka och tjänstgöra vid någon av våra två heltidsstationer i Karlskrona eller Ronneby, oftast halva semesterperioden per station.Publiceringsdatum2025-10-20Kvalifikationer
SMO-utbildning eller godkänd äldre utbildning, alternativt så studerar du SMO och har klarat av minst tre terminer till sommaren 2026. Alternativt så är du idag heltidsbrandman eller deltidsbrandman med utbildning GRiB eller godkänd äldre utbildning.
Du är simkunnig och ska klara nivå motsvarande "Guldbojen".
Du kan uppvisa intyg för godkänt åldersrelaterat gångbandstest. Intyg bifogas gärna i ansökan, alternativt tas med till eventuell testdag.
Lägst B-körkort för sommarvikariat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Testning & intervju
Aktuella kandidater kommer inledningsvis att kallas till en testdag. Kallelsen kommer att skickas ut efter sista ansökningsdatum, men du kan komma att bli kontaktad innan dess.
Under testdagen kommer du bland annat att genomföra konditionstest, styrketest, praktiskt yrkesprov, verktygsprov, höjdtest samt simning 200 m, livräddningsprov i vatten inklusive räddning av docka från botten samt undervattenssimning. Du ska klara samtliga moment med godkänt resultat, men det är helheten som bedöms. Det är viktigt att du har tränat och förberett dig inför testdagen. Kandidater som genomför testdagen med godkänt resultat kallas till en digital intervju under veckan därpå.
Testdag är planerad till onsdagen den 26 november.
Intervjudag är planerad till onsdagen den 3 december.
Anställningsform
Sommarvikariat, heltid. Introduktionsutbildning genomförs någon gång under våren 2026. Beroende på när introduktionsutbildningen äger rum så finns det ofta möjlighet att verka som timvikarie innan
Möjlighet till tillsvidareanställning
Den operativa delen av organisationen befinner sig i en tillväxtfas och att inleda som semestervikarie kan på sikt skapa möjligheter för en tillsvidareanställning som heltidsbrandman.
Sista ansökningsdag är söndagen den 16 november.
Upplysningar
Jonas Kullberg, insatsledare, tfn: 0455 61 75 83
e-post: jonas.kullberg@karlskrona.se
Fackliga företrädare
BRF: David Rådström, brandman, tfn: 0455-30 39 80
e-post: david.radstrom@karlskrona.se
Kommunal: Martin Bruèr, brandman, tfn: 0455-30 39 80
e-post: martin.bruer@karlskrona.se
