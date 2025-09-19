Brandman sommarvikarie
2025-09-19
Räddningstjänsten Västervik
Vi söker nu dig som vill arbeta hos Räddningstjänsten i Västerviks Kommun som sommarvikarie!
I det mångsidiga och viktiga arbetet som brandman i Västervik ingår många olika arbetsuppgifter. Vårt uppdrag är brett och vi arbetar med tre verksamheter. Dessa tre verksamheter är förebyggande arbete, operativt arbete samt trygghet och säkerhet. I arbetet ingår information till allmänhet, utbildning till allmänhet och företag, övning, materialvård och många andra arbetsuppgifter inom organisationen. Vi arbetar med ansvarsområden inom våra verksamheter och har alltid andra arbetsuppgifter när det inte är operativ utryckning. Du ingår i utryckningsstyrka med uppgift att hantera händelser som föranleder räddningsinsats.
Kompetensprofil
Vi lägger stor vikt vid dina kompetenser och hur du kompletterar den redan befintliga gruppen. Då arbetsgruppen arbetar nära varandra är en god samarbetsförmåga avgörande för att lyckas och trivas i rollen. Vi söker dig som är en flexibel och uthållig person som inte ger upp i första taget utan är kreativ och tar dig igenom utmaningar även om situationen inte är optimal. Som person är du stabil och trygg med en hög grad av personlig mognad.
Urvalsprocess
Första urvalet baseras på din ansökan.
De som går vidare från första urvalet bjuds i till en testdag 10 november som består av praktiska moment, information och intervjuer.
Välkommen med din ansökan!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
