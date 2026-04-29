Brandman i beredskap (RiB)
2026-04-29
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Vill du ha ett meningsfullt extrajobb där du verkligen gör skillnad? Vi söker nu engagerade deltidsbrandmän som vill vara med och bidra till trygghet och säkerhet i samhället.
Om rollen
Som deltidsbrandman rycker du ut vid larm - det kan handla om bränder, trafikolyckor, sjukvårdslarm eller andra akuta händelser. Hos oss verkar du förebyggande för färre skador och olyckor, du kommer att bidra till en tryggare och bättre vardag för våra medborgare. Skulle olyckan ändå inträffa så ingår du i utryckningsstyrkan. Du arbetar i beredskap och har möjlighet att kombinera uppdraget med ditt ordinarie arbete eller studier.
Räddningstjänsten i kommunen består av en kombinerad hel- och deltidsstation i Arvika. Utöver Arvikas station så finns det tre deltidsstationer som bemannas av Rib-personal i Glava, Edane och Gunnarskog.
Den här tjänsten som deltidsbrandman i beredskap är placerad vid Arvika brandstation. Vi kommer tillämpa provanställning. Publiceringsdatum2026-04-29Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som brandman i beredskap ser vi att du har:
Gymnasiekompetens och det är meriterande om du har genomfört någon av MSB:s utbildningar som Skydd mot olyckor, Grib eller Rib.
Vara simkunnig och ha B96 samt C-körkort.
God förmåga att uttrycka dig på svenska både i tal och skrift.
God fysisk och god psykisk status.
Bor och arbetar nära brandstationen.
Vi ser gärna att du som person kan behålla lugnet och du har lätt för att samarbeta med andra. Du bör ha god förmåga att lösa problem, både ensam och i grupp.Dina arbetsuppgifter
Du kommer normalt att vara i beredskap som brandman var femte vecka. Under beredskapen ingår alla förekommande arbetsuppgifter som en brandman har, bland annat:
Att vara redo att vid larm omedelbart bege dig till brandstationen för att ingå i utryckningsstyrkan. Du har fem minuters inställelsetid. Det betyder att du måste ha en bostad och ditt ordinarie arbete inom fem minuters avstånd från brandstationen i Arvika.
Framföra utryckningsfordon.
Delta i räddningsinsatser och övningar. Övningar genomförs under kvällstid och det rör sig om cirka 60 timmar per år. Anställningsvillkor
Din ordinarie arbetsgivare behöver godkänna att du får lämna din arbetsplats vid larm.
Vid en anställning måste du genomgå utbildning som genomförs vid någon av MSB:s skolor. Grundutbildningen är totalt sju veckor lång och du behöver ha godkänt från din arbetsgivare att du får tjänstledigt för att gå utbildningen.
För att bli anställd krävs att du gör fysiska tester med godkänt resultat samt att du blir godkänd på vår läkarundersökning. Så ansöker du
Urval sker löpande under ansökningsperioden. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värnar om att all kompetens tas tillvara och välkomnar alla sökande. Vi eftersträvar mångfald.
Välkommen in med din ansökan!Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arvika kommun
(org.nr 212000-1892), http://www.arvika.se
671 31 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvika kommun, Räddningstjänsten Kontakt
Rickard Wilhelmsson, Brandmännens riksförbund rickard.wilhelmsson@arvika.se
