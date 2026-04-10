Brandman
2026-04-10
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu genomfört en omfattande förändringsresa som stärker vår förmåga att bidra till Trelleborgs tillväxt och hållbara utveckling. Sedan början av 2026 har vi en ny, modern och långsiktigt hållbar organisation på plats, utformad för att möta framtidens utmaningar och möjligheter med tydlig riktning och hög professionalitet.
Den nya strukturen består av tre avdelningar: Räddningstjänsten, Bygg- och Miljöavdelningen samt Plan- och Geodataavdelningen. Varje avdelning består av två specialiserade enheter och stöttas av en gemensam kanslienhet, vilket ger oss goda förutsättningar för effektivt, samordnat och kvalitativt arbete. Med vår gemensamma framåtanda och vårt fokus på innovation och utveckling leder vi samhällsbyggandet i Trelleborg framåt. Vårt arbete bidrar till att skapa en attraktiv, trygg och hållbar kommun för både invånare, företag och besökare.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Räddningstjänsten i Trelleborgs kommun består av en heltidsstation och tre deltidsområden. Heltidsorganisationen är bemannad dygnet runt med en styrkeledare och fyra brandmän samt en insatsledare i beredskap. Vi har ett nära samarbete med Vellinge och Skurups kommuner genom en gemensam organisation för administration och ledning, som utgår från Trelleborg. Vi är totalt cirka 150 medarbetare inom heltidsstationen, våra åtta RIB-stationer samt administrationen. En av våra brandmän har valt att gå vidare mot nya utmaningar, och vi söker därför nu en engagerad kollega som vill bli en del av vår operativa styrka.
Under 2020 flyttade vi in i vår nybyggda brandstation - en modern arbetsplats med fokus på hållbar arbetsmiljö och friska brandmän.
Följ oss gärna på Instagram och Facebook, för större inblick i verksamheten och om hur det är att arbeta hos oss!

Dina arbetsuppgifter
Det är ofta flexibiliteten med alla de olika arbetsuppgifterna, samt att ingen dag är den andra lik, som gör jobbet som brandman extra intressant. Som brandman på räddningstjänsten i Trelleborg ingår du i utryckningsstyrka med uppgift att hantera händelser som föranleder räddningsinsats. Vi bistår även ambulanssjukvården med IVPA larm. I det dagliga arbetet ingår övning, materialvård, förebyggande säkerhets- och utbildningsarbete och så småningom arbete som räddningsdykare/vattendykare. Trelleborgs heltidsstation är en dykstation vilket innebär att räddningsdykning ingår i tjänsten. Räddningsdykningen är en viktig del och genomförande av räddningsdykarutbildning är ett krav för den operativa tjänsten.
Räddningstjänstens operativa heltidsstyrka arbetar idag skifttjänstgöring och arbetstiden kommer främst bli dygnstjänstgöring under sommaren, men kan kombineras med dagtidstjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen i Skydd mot olycka (SMO-utbildning):
alternativt 15 veckors brandmannautbildning vid MSB:s skola eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig.
alternativt Deltidsutbildning (GRIB/Räddningsinsats) med minst 5 års erfarenhet som heltidsbrandman.
Du skall vara fullt frisk och uppvisa godkänt rullbandsintyg enligt AFS 2019:3. Intyget får vara högst 2 månader gammalt. Nyanställningskrav 5,6 km/h.
Vidare vill vi att du har B-körkort och har du C-körkort är det meriterande.
Vi söker dig som är trygg i dig själv och har en god förmåga att förstå och bemöta andra människor på ett respektfullt och medkännande sätt. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra, och ser värdet i att vara en del av ett team. Du har lätt för att behålla lugnet även när det är mycket som händer, och kan anpassa dig när förutsättningarna förändras.Övrig information
Vi genomför arbetsrelaterade tester och intervjuer där resultaten och meriterna bedöms i ett helhetsperspektiv. För tillsvidaretjänst kommer även bedömning från psykolog vägas in i den samlade individuella bedömningen från rekryteringsgruppen.
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
231 56 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborg Kontakt
Enhetschef
Wictor Magnusson Broder wictor.magnusson-broder@trelleborg.se 0410-733000
9846470