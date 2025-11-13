Brandlarmstekniker Väst
Poolia AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg
2025-11-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i säkerhetsbranschen och söker en roll med teknik och brandinstallation i fokus? Trivs du som allra bäst när du får stor frihet och variation genom att arbeta ute hos spännande företagskunder? Nu har vi den perfekta möjligheten för dig!
Passéra växer och förstärker sitt team med en brandlarmstekniker i Göteborg.Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
I rollen som brandlarmstekniker väntar en spännande vardag med ansvar för installation och driftsättning i projektform samt service och revisioner.
Du arbetar med tekniska installationer ute hos våra kunder som finns i större delar av södra och västra Sverige. Arbetet består av större driftsättningar, kontroller, provningar och serviceuppdrag. Har du meriter från andra typer av säkerhetssystem som inbrottslarm, passersystem eller kamera så är det meriterande.
Övernattningar kan vara förekommande.
Du skapar trygghet genom bra säkerhetslösningar hos dina kunder samtidigt som du säkerställer att de får bästa möjliga service.
Till dina arbetsuppgifter hör även att hålla dig uppdaterad om lagar och föreskrifter inom brandinstallationer.
På Passéra välkomnas du till ett fritt och varierat arbete med högt i tak och korta beslutsvägar. Teamet består av positiva kollegor som alla värdesätter en stark gemenskap och delar passionen för säkerhet. För oss är det högsta prioritet att du ska trivas och därför erbjuds du givetvis friskvårdsbidrag, utbildningar, förmåns- eller tjänstebil och marknadsmässig lön.
Vem är du?
Du arbetar som brandlarmtekniker idag med ett par års erfarenhet av installation och driftsättning av brandlarmsanläggningar
Du är svensk medborgare och har goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift.
Du har ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Du har B-körkort.
Du är engagerad, självgående och har ett stort intresse för tekniken.
Du arbetar effektivt och noga samt har en god planeringsförmåga.
Du känner dig trygg i både eget administrationsarbete och i kundmötet med efterföljande dialog.
Meriterande är behörighet som brandlarmsingenjör
Om verksamheten
Säkerhet är mer än teknik, lås och regelverk. Ja, för Passéra handlar det om att tänka till, se sammanhanget, se med nya ögon och hitta lösningar som passar för olika fastigheter och verksamheter - alltid med din trygghet i främsta rummet. Passéra började som en lokal och småskalig uppstickare i Jönköping för drygt ett decennium sedan. Härifrån har vi vuxit och utvecklats via nya kunder, större uppdrag, fler medarbetare och mer kunskap, till att bli en nationell aktör med fortsatt lokal förankring. Vi har både kompetens och kapacitet att ta oss an stora uppdrag och komplexa projekt, samtidigt som vi har en fot kvar på lokalt plan. Idag återfinns våra kunder främst inom större projekt, nybyggnation och offentliga verksamheter i Jönköping och i södra Sverige.
Läs gärna mer på vår hemsida www.passera.se.
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655) Arbetsplats
Passéra Jobbnummer
9602333