Brandingenjör
Qflow Group AB / Säkerhetsjobb / Uppsala Visa alla säkerhetsjobb i Uppsala
2025-09-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qflow Group AB i Uppsala
, Sollentuna
, Solna
, Stockholm
, Gävle
eller i hela Sverige
Fire and Risk Engineering Nordic AB är specialister på brand, sprinkler och riskhantering. Vi är ett 20-tal specialistutbildade brandingenjörer, brandskyddsprojektörer och sprinkleringenjörer som verkar inom brandskyddsprojektering, SAK4 uppdrag, riskutredning, brandorsaksutredning, sprinklerprojektering med mera. Vi har kontor i Uppsala, Västerås, Stockholm och Eskilstuna och verkar över hela landet.
Vi behöver nu förstärka vårt gäng med ännu en nyfiken och driven brandingenjör. Hos oss får du en roll med stort ansvar och möjlighet att delta i många spännande projekt, både stora som små. Det är en bred roll som du har möjlighet att utvecklas i, samtidigt som du är en trygg samarbetspartner för våra kunder.
Hos oss jobbar vi tätt ihop och använder hela bolagets samlade kompetens för att nå bästa resultat. Vi värnar om att våra medarbetare ska växa med oss. Därför erbjuder vi en individuellt anpassad utvecklingsplan och satsar på kontinuerlig kompetensutveckling. Hos oss är lärande en naturlig del av vardagen, och som en del av vårt team har du alltid kunniga kollegor att bolla idéer och lösa utmaningar med.
Vem söker vi?
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som brandingenjör i en kundorienterad roll. Kanske har du tidigare erfarenhet som uppdragsledare? Eller vill nu ta steget vidare och utvecklas ytterligare?
Vi letar efter dig som är:
lösningsfokuserad och gillar att få saker att hända,
samarbetsinriktad och trivs med att arbeta i team,
relationsskapande och bekväm i dialogen med kunder, fastighetsägare och kollegor.
Det är självklart ett stort plus om du redan har hunnit bygga upp ett kundnätverk. Extra meriterande är erfarenhet av riskhanteringar, brandsimuleringar (CFD), ventilationsbrandskydd (PFS) eller om du redan är certifierad sakkunnig inom brandskydd SAK4.
Varför Fire?
Vi vet att vår framgång bygger på nöjda medarbetare. Därför satsar vi stort på att skapa en arbetsplats där alla trivs, kan utvecklas och har en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du inte bara konkurrenskraftig lön utan också:
möjlighet att träna på arbetstid,
regelbundna hälsokontroller,
ett bra försäkringsskydd,
möjlighet till ett generöst bonussystem,
och mycket mer...
Fire and Risk Engineering Nordic AB är även en viktig del av Qflow Group AB, som samlar några av de vassaste teknikkonsultbolagen inom bygg- och anläggningsbranschen. Det betyder att du får det bästa av två världar, känslan av en mindre, familjär verksamhet samtidigt som du ingår i en växande koncern. Här erbjuds du både utbildningsinsatser, kompetenshöjande aktiviteter och dessutom möjlighet att investera i Qflow Groups delägarskapsprogram. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qflow Group AB
(org.nr 559384-0837), https://qflow.teamtailor.com/jobs/6471471-brandingenjor
753 19 UPPSALA Arbetsplats
Fire and Risk Engineering Nordic AB Jobbnummer
9515754