Brand Manager (interim 15 månader)
Som Brand Manager på Midsona får du möjligheten att ta ett helhetsansvar för ett varumärke med tydlig tillväxtagenda - där du omsätter insikter, strategi och kreativitet till verklig affärseffekt. Här blir du en nyckelspelare i att forma framtidens hälsosamma varumärken i en snabbföränderlig och kommersiellt driven miljö.
Midsona är ett företag i framkant med hälsosamma produkter. Huvudkontoret för koncernen ligger vid Dockplatsen, i centrala Malmö. Företagets vision är att bli en av de ledande aktörerna i Europa inom hälsa- och välbefinnande och du känner igen flera av företagets varumärken, ex. Friggs, Kung Markatta, Gainomax och Swebar och numera också Risenta.
Om rollen
Som Brand Manager på Midsona har du ett helhetsansvar för varumärkens prestation, positionering och tillväxt. Du driver både strategiskt och operativt arbete för att säkerställa att varumärket utvecklas i linje med affärsmål, konsumentinsikter och marknadsdynamik. Rollen kombinerar analys, varumärkesbyggande och kommersiellt ansvar, där du är en nyckelperson i att omsätta strategi till effektiva marknadsaktiviteter och lönsam tillväxt.
Några konkreta ansvarsområden och arbetsuppgifter:
• Ansvara för varumärkets P&L och följa upp centrala KPI:er * Utveckla och genomföra varumärkes- och kommunikationsplaner * Leda kampanj- och medieplanering samt följa upp effekt * Säkerställa en tydlig och konsekvent varumärkesidentitet * Driva sortiments- och prisstrategi i samarbete med sälj * Bidra i NPD- och innovationsprocesser * Följa upp resultat och rapportera varumärkets prestationer * Hantera marknadsbudget och bidra i budgetplanering * Samverka med interna team och externa byråer för effektiv genomföring
Erfarenheter och kvalifikationer
Vi söker en person med starkt driv och gott omdöme, som kan avgöra när beslut ska tas självständigt och när avstämning krävs. Rollen kräver förmåga att agera i en miljö där all information inte alltid är komplett, vilket innebär att ett alltför stort kontrollbehov kan bli en begränsning.
Vi ser också att du är relationsskapande och trivs med att bygga interna nätverk. Du har en pragmatisk inställning och ett tydligt fokus på genomförande - du drivs av att få saker att hända snarare än att fastna i långa diskussioner.
Erfarenhet av varumärkes- och portföljhantering samt varumärkeskommunikation
God förståelse för varumärkesutveckling och marknadskommunikation baserad på konsumentinsikter
Kunskap om medielandskapet samt erfarenhet av mediestrategi och medieplanering (inkl. digitala och sociala kanaler)
Erfarenhet av arbete med konsumentinsikter samt analys av data och marknadstrender
Avancerad kunskap inom Office-paketet
Engelska och svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från FMCG-branschen
Midsona är en av de ledande aktörerna i Norden inom en växande marknad för hälsa och välbefinnande.
Midsona marknadsför välkända varumärken såsom Friggs, Kung Markatta, Urtekram, Gainomax, Swebar, Renässans och MyggA och numera också Risenta. Våra kunder finns inom dagligvaruhandel, apotek och hälsofackhandeln.
Midsona är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte 2025 ca 3,6 miljarder SEK. Midsona har ca 1100 anställda och huvudkontoret, där ungefär 120 personer arbetar, ligger i Malmö.Så ansöker du
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdagen är den 17/5. Observera att annonsen kan tas ner tidigare då vi jobbar med ett löpande urval. Ligger annonsen kvar är tjänsten inte tillsatt utan processen fortgår.
Ett personligt brev är inte nödvändigt i denna rekrytering och du kommer inte bedömas annorlunda om du inte skickar in ett personligt brev. Lägg hellre lite mer fokus på urvalsfrågorna.
Midsona samarbetar i denna rekrytering med EQuality. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsteamet på EQuality:
Jennifer Friman på jennifer.friman@equality.nu
eller 0703-20 12 12
Karl-Johan Kjellberg på karl-johan.kjellberg@equality.nu
eller 0701-71 94 17
