Brand activation i butik - är du med?
2026-02-23
Vill du arbeta med morgondagens produkter?
Okej, hear us out!
Nu har vi äntligen tillfälle att erbjuda en riktig banger möjlighet! Tillsammans ska vi nå ut till potentiella kunder i butik för ett av marknadens ledande varumärke!
Det här är en kortare insats med start omgående med stor chans till fler gigs framöver. Perfekt för dig som vill ha något flexibelt, kul och socialt vid sidan av plugg eller annat jobb.
Vad du kommer göra:
• Köra snabba undersökningar ute i butik.
• Informera och öka försäljning av ett välkänt brand.
• Vara med och boosta varumärkets synlighet och öka deras marknadsandel.
Vem är du?
Vi bryr oss mer om din personlighet än ditt CV. Vi söker personer på flera olika orter i Sverige som är över 18 år. Som person är du positiv, ansvarstagande och vågar vara hands-on. Rollen innebär mycket kontakt med kunder ute i butiker så du behöver vara social och utåt för att trivas i denna roll. Arbetet kommer ske med omgående start med varierande dagar och tider så vi önskar att du är flexibel.
Varför söka?
o Socialt och energifyllt!
o Bra erfarenhet inom marknadsföring & brand activation
o Kort och intensivt uppdrag
o Möjlighet till fler framtida uppdrag
Har du jobbat med event, butik eller service tidigare? Plus - men inget krav.
Det här kommer bli kul! Nu kör vi Så ansöker du
