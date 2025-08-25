Bovärd till Riksbyggen i Helsingborg
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Fastighetsskötarjobb / Helsingborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Helsingborg
2025-08-25
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksbyggen Ekonomisk Förening i Helsingborg
, Höganäs
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer och är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med både bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder.
Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Bovärd till Riksbyggen i Helsingborg
Är du en ansvarstagande och serviceinriktad person med erfarenhet inom fastighetsförvaltning?
Trivs du i en roll där teknik, struktur och kundkontakt möts? Då kan det här vara arbetet vara för dig!
Riksbyggen växer i takt med våra kunder. Vi utökar nu vår verksamhet och söker Bovärd till Marknadsområde Norra Skåne. Som Bovärd på Riksbyggen får du en viktig roll och blir en del av ett kundteam som sköter den dagliga förvaltningen.
Hos oss gör du skillnad
I rollen som Bovärd kommer du att ansvara för skötsel, underhåll och enklare tekniska frågor i några av våra hyresrättsfastigheter. Du kommer att vara fastighetsförvaltarens förlängda arm. Du arbetar nära våra kunder och samarbetar med interna och externa aktörer för att säkerställa hög trivsel och funktion i våra fastigheter. Tjänsten som Bovärd är ett varierat och fritt arbete under eget ansvar.
I ditt dagliga arbete ingår bland annat:
• Felavhjälpande underhåll efter felanmälan
• Felsökning av enklare tekniska problem
• Beställning och genomförande av mindre tjänster och reparationer
• Hantera dagliga kontakter med boende, entreprenörer och leverantörer
• Trapphusinformation och övrig kommunikation till de boende
• Besiktning vid in- och utflyttning
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och/eller KY-utbildning med inriktning mot fastighetsdrift eller förvaltning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från hantverksyrken så som el och/eller VVS. Som person är du social, har förmågan att se våra kunders behov och är genuint engagerad i att bemöta våra kunder. Du vill vara med och skapa en bra boendemiljö.
Vi ser att du har:
• Erfarenhet av fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel på en övergripande nivå
• God kunskap om tekniska installationer och system
• Erfarenhet av kundnära arbete och god kommunikationsförmåga
• Förståelse för de lagar, regler och förordningar som berör ett fastighetsbolag
• Goda kunskaper i office och erfarenhet av administrativt arbete
• Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och systemstöd
• Du har B-körkort
• Du kan kommunicera på svenska i tal och skrift
Tjänsten är placerad i Helsingborg och arbete sker främst i Helsingborg med omnejd men arbeten kan även ske på andra orter i marknadsområdet.Publiceringsdatum2025-08-25Så ansöker du
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Om oss - Lediga jobb senast den 2025-09-09. Vi hanterar ansökningar löpande - vänta inte! Vänligen respektera att vi inte behandlar ansökningar via email. Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Riksbyggen tillämpar provanställning.Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor, kontakta gärna;
Marcus Pettersson, Rekryterande chef, Marcus.x.Pettersson@riksbyggen.seÖvrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen.
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen ekonomisk förening Arbetsplats
Riksbyggen Jobbnummer
9475116