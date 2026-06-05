Bovärd
Willhem AB (Publ) / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-06-05
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eller i hela Sverige
Är du Stockholms vassaste fastighetsskötare?
Vill du arbeta på Sveriges 3:e största privata bostadsbolag där vinsten går till Sveriges pensionärer?
Är du händig och genuint intresserad av att hjälpa människor? Trivs du dessutom med att varva ett praktiskt jobb med en del administration så kan detta vara en tjänst för dig! Vi söker en engagerad och lösningsfokuserad bovärd till vårt områdeskontor som inom kort flyttar till Solna. Tjänsten är en tillsvidare anställning som inleds med 6 månaders provanställning
Hos Willhem välkomnas du till ett nyskapande bostadsbolag som kännetecknas av en framåtsträvande och hjälpsam kultur. Du kommer att ingå i ett team med engagerade kollegor, där vi hjälps åt och där vi tillsammans jobbar för att nå våra mål. Du kommer att utgå från vårt kontor som just nu är placerat i Vällingby men snart flyttar vi till nya fina lokaler i Solna. Stora delar av din arbetsdag spenderar du dock ute i våra fastigheter. Fastighetsbeståndet är blandat och utgörs av såväl nyproduktion som äldre fastigheter som är utspridda över ett relativt stort geografiskt område runt om Stockholm. Som bovärd hos oss är du den som har ögonen ute i fastigheten och den som säkerställer att våra hyresgäster får en fortsatt riktigt bra service. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att felsöka, reparera och avhjälpa fel som uppstår ute i våra kunders lägenheter.
Willhem Stockholm är i en expansiv fas där vi planerar att växa med antalet fastigheter kommande år. Vår organisation i Stockholm har högt i tak och hög trivselfaktor.
I dina arbetsuppgifter ingår:
• skapa och upprätthålla en bra relation till hyresgäster, entreprenörer och medarbetare
• utföra systematisk rondering enligt fastlagt schema
• utföra besiktningar vid av- och inflyttning
• planering och utförande av reparationer och löpande underhåll
• hantera serviceanmälan, klagomål och reklamationer samt att återkoppla till hyresgästen
• beställa och följa upp fastighetsförnödenheter och mindre entreprenadarbete
• utföra tillsyn av ventilations-, värme och elsystem i våra fastigheter
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet och intresse av att jobba med kundnära fastighetsarbeten. Vi ser gärna att du har någon utbildning med inriktning inom teknik och/eller fastighet. Du är en händig problemlösare med goda kunskaper och erfarenhet inom minst några av områdena, VVS, lägenhetsbesiktning, SBA, ronderingsarbete, bygg eller el. Du bör ha god vana av att arbeta i datasystem och B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som bovärd är du Willhems ansikte utåt till våra hyresgäster. Därför är det viktigt att du är kommunikativ och kundfokuserad. Vi söker dig som är ansvarsfull och som kan prioritera. Du har ett stort driv och får gärna komma med idéer om hur vi kan förbättra i ditt område. Din förmåga att arbeta självständigt är god men du fungerar lika bra i grupp då vi lägger stor vikt vid att samarbeta och att hjälpas åt. Vårt mål är att leverera en riktigt bra service till våra hyresgäster samtidigt som vi är affärsmässiga, så vi söker dig som trivs med kundkontakt och som gillar utmaningen i att hitta lösningar som gynnar både kund och oss som företag.
Willhems erbjudande
Hos oss välkomnas du till ett framåtriktat bolag där du kommer att få ett stort eget ansvar och möjligheter att påverka vår verksamhet framåt. Dina idéer kommer att tas till vara och vi är orädda och testar gärna nya tillvägagångssätt. Förespråkar du laget före jaget kommer du trivas hos oss. Vi erbjuder förmåner som friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och regelbundna trivselaktiviteter.
Ansökan:
Välkommen med din ansökan senast den 21 juni. Urval kommer att ske löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att söka! Har du några frågor om tjänsten ber vi dig kontakta Lena Håkansson, fastighetsförvaltare på mejl lena.hakansson@willhem.se
.
Innan erbjudande om anställning genomförs en bakgrundskontroll innehållande rättslig och ekonomisk bakgrund.
På Willhem jobbar vi för att både hus och människor ska må bra. Som ett av de ledande bostadsbolagen i Sverige är vår vision att skapa hyresbostäder där människor trivs och kan känna sig stolta över sitt boende. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ca 300 personer arbetar idag hos Willhem. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 61 miljarder och ägare är Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på story.willhem.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Willhem AB (publ)
(org.nr 556797-1295)
Hamngatan 38T, 111 47 Stockholm, Sweden (visa karta
)
111 47 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Willhem Kontakt
Lena Håkansson lena.hakansson@willhem.se Jobbnummer
9950475