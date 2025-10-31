Bostadsförvaltare för konsultuppdrag i Malmö
Vill du vara en del av ett företag som skapar hållbara boendemiljöer och är en av Sveriges ledande aktörer inom fastighetsförvaltning?
Hos vår kund får du bidra till kundnytta, långsiktighet och utveckling - i en organisation där din insats verkligen gör skillnad.
Uppdragsbeskrivning
Vi söker nu en engagerad förvaltare till vår kund. Rollen passar dig som vill arbeta med helheten i förvaltningsuppdraget - från kundrelationer och underhållsplanering till ekonomi och hållbar utveckling.
Uppdraget startar inom kort och kommer vara i 6-8 månader. För rätt person kan det leda till en anställning. Uppdraget är på heltid och möjlighet till hybridarbete finns.
Dina ansvarsområden innefattar bland annat:
• Leverera tjänster enligt kundernas avtal.* Ta fram och följa upp budget, affärsplaner och prognoser.* Leda och samordna kundteam för ett smidigt arbetsflöde.* Säkerställa att fastigheterna följer lagar, regler och myndighetskrav.* Revidera underhållsplaner och handla upp entreprenader och åtgärder.* Driva arbetet mot hållbarhet, energieffektivisering och nöjda boende.Publiceringsdatum2025-10-31Företaget
Vår kund är ett av de större fastighetsbolagen. De befinner sig nu i en spännande expansionsfas och vår kund behöver därför stärka upp förvaltningsteamet i Malmö. Bakgrund
Vi söker dig som har en bakgrund inom fastighetsförvaltning och en bred byggnadsteknisk förståelse. Du är trygg i att ta ansvar, arbeta målinriktat och bygga långsiktiga relationer. Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har god kommunikativ förmåga både i tal och skrift.
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom fastighetsförvaltning på universitet, högskola eller KY/YH - alternativt minst 5 års relevant erfarenhet.* Kunskap och erfarenhet av förvaltningsavtal, projektledning och upphandling.* Goda kunskaper i underhållsplanering och driftoptimering.* B-körkort och tillgång till egen bil (resor mellan fastigheter förekommer).* Intresse för digitalisering, smarta styrsystem, AI, IoT och energieffektiv drift.
Välj själv - egenföretagare eller anställd konsult
Ditt uppdrag sker ute hos kundföretaget, men du väljer om du vill arbeta som underkonsult med eget bolag eller vara konsult direkt anställd av Fasticon. Som anställd konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkring och tjänstepension.
Ansök idag!
Våra konsultprocesser går riktigt fort! Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka därför inte, skicka in din ansökan idag!
Vid frågor om rollen eller konsultprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Anki Vistam på anki.vistam@fasticon.se
eller 073-415 43 16.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.Läs mer på www.fasticon.se
och sök lediga jobb på www.fasticon.se/lediga-jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fasticon Kompetens AB
(org.nr 556739-2476) Kontakt
Anki Vistam anki.vistam@fasticon.se Jobbnummer
9583004