Bosocial samordnare Finnvedsbostäder
Purple Rekrytering & Interim AB / Socialsekreterarjobb / Värnamo Visa alla socialsekreterarjobb i Värnamo
2025-09-18
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Purple Rekrytering & Interim AB i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Ljungby
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa långsiktig förändring i människors vardag? Trivs du i en relationsskapande och samordnande roll där du får arbeta både strategiskt och operativt, nära boende, samverkanspartners och kollegor?
Nu söker vi, tillsammans med Finnvedsbostäder, en engagerad bosocial samordnare som vill arbeta med social hållbarhet, trivsel och trygghet i bostadsområdena.
Om Finnvedsbostäder
I över 70 år har Finnvedsbostäder utvecklat, förvaltat och förmedlat bostäder till Värnamo kommuns invånare och till alla som valt att flytta hit. Bolaget ägs av Värnamo kommun, en stabil och långsiktig ägare med ett starkt samhällsengagemang.
Som kommunens största hyresvärd förvaltar Finnvedsbostäder över 2900 bostäder i både Värnamo stad och kransorter. Målet är att erbjuda trygga, trivsamma och bekymmersfria boenden för människor i livets alla skeden.
Med sin starka lokala närvaro och nära relation till både hyresgäster och kommunen spelar bolaget en viktig roll i samhällsutvecklingen
Om rollen
Som bosocial samordnare hos Finnvedsbostäder blir du en central del i arbetet med att skapa trygga, inkluderande och levande bostadsområden. Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar där du växlar mellan att arbeta nära individen och att driva bosociala insatser på områdesnivå. Du fungerar som en länk mellan hyresgästerna och bostadsbolaget, och samarbetar tätt med bland annat medborgarförvaltning, polis, skola och föreningsliv. Tillsammans med dessa aktörer skapar du förutsättningar för ökad trygghet, trivsel och social hållbarhet. Arbetet är både förebyggande och uppsökande. Du hanterar social problematik som exempelvis störningar, otrygghet, skuldsättning eller risk för vräkning och arbetar aktivt med att tidigt sätta in stödinsatser.
En viktig del av rollen är att planera och genomföra bosociala projekt och aktiviteter, exempelvis lovaktiviteter för barn, integrationsinsatser, dialogmöten med boende och trygghetsvandringar. Du arbetar också med att organisera sommarjobb eller praktikplatser för ungdomar, samt att främja boendeinflytande genom att skapa delaktighet och engagemang hos hyresgästerna. Det är ett varierat och samhällsviktigt uppdrag där du får möjlighet att göra verklig skillnad både för individer och för bostadsområden som helhet.
Vem är du?
Vi söker dig som har en utbildningsbakgrund inom till exempel beteendevetenskap, socialt arbete, juridik eller liknande samhällsorienterade områden, gärna från gymnasiet eller högskola. Du har erfarenhet av att arbeta nära människor, ofta i situationer som kräver både empati, tydlighet och integritet. Du är trygg i att fatta egna beslut och har förmågan att göra kloka avvägningar i frågor som kan påverka människors livsvillkor och boendesituation. Att samarbeta med olika samhällsaktörer och myndigheter är något du har vana vid, och du är också van vid att hantera konflikter med ett lugnt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Vi tror att du har ett professionellt men varmt bemötande och att du är duktig på att lyssna in samtidigt som du vågar vara tydlig när situationen kräver det. Du har en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och är van vid att dokumentera och följa upp dina ärenden noggrant och strukturerat. God systemvana och erfarenhet av att arbeta digitalt är ett stort plus, här värdesätts ordning och uppföljning lika mycket som närvaro och relationsbygge. Har du även viss kunskap om juridiken kring hyresrätt är det meriterande.
Och sist men inte minst, du har B-körkort och ser värdet i att arbeta nära människor, i deras närområde, med förtroende och samhällsnytta som ledstjärnor.
Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Arbetstiderna är Arbetstiderna är måndag - onsdag klockan 07:30 - 16:00, torsdag 07:30 - 17:30, fredag 07:30 - 14:30. Eftersom rollen innebär ansvar för sociala projekt, boendedialoger och aktiviteter i bostadsområdena kan det ibland förekomma arbetspass under kvällar eller helger i takt med verksamhetens behov och planerade insatser.
Du rapporterar till Förvaltningschef.
Placering: Värnamo.
Start enligt överenskommelse.
Det här erbjuds du
En varierad och samhällsnära roll där du får vara med och göra skillnad varje dag. Hos Finnvedsbostäder blir du del av en engagerad organisation som kombinerar samhällsnytta med långsiktigt tänk, god service och lokalt engagemang.
Rekryteringsinformation
Låter det här som en roll för dig? Då vill vi gärna höra från dig! I denna rekrytering samarbetar Finnvedsbostäder med Purple Rekrytering & Interim. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan.
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anela Drndo, Purple Rekrytering & Interim
0737- 01 94 53 | anela@purplerekrytering.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Purple Rekrytering & Interim AB
(org.nr 559428-6253), http://www.purplerekrytering.se Arbetsplats
Purple Rekrytering & Interim Kontakt
Anela Drndo anela@purplerekrytering.se 0737019453 Jobbnummer
9516094