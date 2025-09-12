Bolånehandläggare
Dina arbetsuppgifter
Som Bolånehandläggare är du en del av Kundservice på SBAB och tillsammans verkar vi med ett gemensamt mål - att skapa värde för kunden
Vardagen kännetecknas av snabb förändringstakt, precis som marknaden och utmanar ständigt invanda mönster och gamla sanningar
För att trivas hos oss är du en person som alltid tar ansvar, är noggrann, strukturerad och vågar ta beslut
Vi söker dig som är student på universitet och har minst två år kvar till examen
Är du nyfiken på hur den här texten ska sluta? Kul! Vi gillar dig redan. Att vara nyfiken är viktigt för oss.
På SBAB spelar nämligen rollen mindre roll. Det viktiga är att du vill vara med och bidra till vår kultur, attityd och vårt sätt att vara. Och eftersom vi är lika många experter som medarbetare, behöver alla vara just nyfikna och intresserade av varandras olikheter. Vi lyssnar in och omvärderar kontinuerligt. Vi tror på mångfald, att olika perspektiv berikar och att du är en viktig framgångsfaktor. Fortfarande nyfiken? Välkommen!
Att jobba som Bolånehandläggare (Deltid)
Som bolånehandläggare i resurspoolen ansvarar du för hantering av inkommande lånehandlingar, registreringar och granskningar, utbetalningar till privatkunder. Rollen innebär även att hantera inbetalningar och avstämningar av utbetalda lån. Vi har telefonkontakt med mäklare, banker, kollegor och kunder. Arbetet genomförs i nära samarbete med kollegorna inom Kundservice och andra avdelningar inom SBAB.
Eftersom att rollen är under förändring så ser vi att du är flexibel. Vi söker en lagspelare med positiv attityd som genom noggrannhet och med en god förmåga bidrar till att alltid ta hand om ärenden snabbt och korrekt. Du tycker det är kul att lära nytt och bredda dig kompetensmässigt och tycker om att dela med dig av din kunskap. Kvalitet är inte någonting du tummar på, trots att tempot är högt.
När du börjar hos oss kommer du tillsammans med dina blivande kollegor, genomgå en introduktionsutbildning för att ha rätt förutsättningar att lyckas och utvecklas i din nya roll som Bolånehandläggare. Introduktionsutbildningen börjar med att du blir Swedsec-licensierad för bolån, därefter varvas teori, medlyssning och praktiska arbetsuppgifter.
Vi söker dig som är student på universitet och har minst två år kvar till examen. Vi ser gärna att du kan och vill arbeta 15 timmar/veckan (måndag - fredag) och har möjligheten att jobba heltid under sommar och storhelger. Du behärskar både svenska och engelska. Startdatum för rollen som Bolånehandläggare (deltid) är i början av oktober men kan anpassas.
Har du check på allt?
Lagspelare
Ansvarstagande
Omtänksam
Självdriven
Noggrann
Annars då?
Gillar du oss, och tror att du kan bidra, är vårt tips att inte vänta för länge med att skicka in CV eller LinkedIn-profil. Har du andra idéer på hur du kan visa vem du är? Spännande! Hur du än ansöker så ser vi fram emot att lära känna dig mer.
