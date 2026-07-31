Boendestödjare till LSS-boende
Lekebergs kommun, LSS / Vårdarjobb / Lekeberg Visa alla vårdarjobb i Lekeberg
2026-07-31
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Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet inom äldreomsorg, funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Vi har för närvarande ca 250 medarbetare.
Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas. Vi uppmuntrar till delaktighet och eftersträvar alltid ett gott bemötande med respekt för den personliga integriteten.
1 plats(er).
Boendestödjare som gör skillnad!
Vill du ha ett arbete där du är med och skapar möjligheter för människor med särskilda behov? Lekebergs kommun söker dig som är engagerad, flexibel och stabil, med gedigen erfarenhet av arbete inom LSS-boenden. Tillsammans med oss kan du bidra till en positiv utveckling och forma framtiden för våra brukare!
Vi söker nu en person till ett vikariat, för 6 månader, på 80%.
Om rollen
Som boendestödjare inom LSS i Lekebergs kommun blir du en viktig del av vårt sociala arbete, där människors behov och rättigheter står i centrum. Du kommer att arbeta för att främja självständighet, utveckling och välbefinnande hos våra brukare och säkerställa ett tryggt och stödjande boende.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Stödja brukare i deras dagliga liv och aktiviteter.
Arbeta tillsammans med brukare för att uppnå deras personliga mål.
Upprätthålla ett professionellt förhållningssätt med fokus på respekt och integritet.
Samarbeta med kollegor och externa aktörer för att säkerställa bästa möjliga stöd.
Dokumentera och följa upp insatser enligt gällande riktlinjer och lagar.Kvalifikationer
Meriterande med relevant utbildning inom socialt arbete eller vård och omsorg.
Erfarenhet av arbete inom LSS-boenden är ett krav.
En positiv inställning och förmåga att hitta lösningar i olika situationer.
God kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Körkort är ett krav.
Vad vi erbjuder
På Lekebergs kommun sätter vi medarbetarna i fokus. Som en del av vår organisation får du möjlighet att utvecklas, vara delaktig och påverka. Vi värdesätter din kompetens och erbjuder:
En trygg anställning med möjlighet till kompetensutveckling.
En engagerande arbetsmiljö där vi stöttar varandra.
Flexibilitet och möjlighet till balans mellan arbete och fritid.
Arbetsplatsens läge som kombinerar storstadens utbud med landsbygdens idyll.
Vill du bli en del av vårt team och göra skillnad i människors vardag? Välkommen till Lekebergs kommun!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Enligt överenskommelse., upphör: 2027-01-17 .
Arbetstid: Schemalagd arbetstid dag, kväll och helg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337732". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs Kommun
(org.nr 212000-2981)
Bang 7 (visa karta
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716 81 FJUGESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lekebergs kommun, LSS Kontakt
Nås via Kontaktcenter
Facklig organisation kontaktcenter@lekeberg.se +4658548700 Jobbnummer
10017111