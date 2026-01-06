Boendestödjare till Lilla Anderbäcksvägen
Nytida AB / Vårdarjobb / Nyköping Visa alla vårdarjobb i Nyköping
2026-01-06
Nu söker vi en boendestödjare till Lilla Anderbäcksvägen. Vi erbjuder ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Tjänsten är behovsanställning med möjlighet till vikariat inför sommaren.Om Lilla Anderbäcksvägen
Lilla Anderbäcksvägen är en gruppbostad för vuxna inom personkrets 1 med diagnos inom autismspektrum, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.
Boendet består av sex lägenheter på 40 kvadratmeter, med separat sovrum och öppen planlösning med vardagsrum och fullt utrustat kök i ett, samt badrum med dusch. Alla läegnheter har egen uteplats som nås genom altandörren i vardagsrummet.
Utöver lägenheterna har vi gemensamma utrymmen som består av ett av stort allrum, kök, tvättstuga samt uteplats och trädgård. Här kan du umgås med dina grannar och personalen, och ifall känner för att vara ifred finns det utrymmen för det också. I det gemensamma köket lagas gemensam middag och fika på helger och vi firar de flesta större högtiderna tillsammans med traditionell mat och extra festlig stämning för de som vill.
Om rollenI rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, helger samt sovande jour.
Du har en Samordnare nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en framtida karriärmöjlighet för dig.
Din erfarenhet och kunskapDu som söker har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. I övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Anställningsform: Behovsanställning ( timmar vid behov )Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: SnarastSista dag att ansöka är 31 jan- 26Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning.Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.För mer information kontakta: Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
