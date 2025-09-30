Boendestödjare till Besebäckens gruppbostad
Partille kommun har idag 41 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Besebäcken är en gruppbostad för sex brukare. Personerna vi stödjer har psykiska, fysiska och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer, ibland med samsjuklighet. Stödet ges i utifrån Lagen om stöd och service (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL). Vi är belägna i närheten av Partille station vilket medför bra kommunikationer till både Göteborg och Alingsås.
Gruppen består av 10 boendestödspersonal. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, helg och sovande jour. Vi erbjuder en arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och trevliga kollegor. Vi erbjuder också kompetensutveckling och processhandling.
Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors liv och samtidigt vara en del av en verksamhet i förändring? Vi söker nu en engagerad och professionell medarbetare till vårt LSS-boende där vi arbetar med en individnära och samordnande metodik, Vård- och Stödsamordning (VSS), för att erbjuda ett kvalitativt och meningsfullt stöd till personer med omfattande psykosociala och omvårdnadsmässiga behov.
Om uppdraget:
Som boendepersonal hos oss är du en del av ett team som arbetar på ett boendestödsliknande sätt inom ramen för LSS, även om vi inte har rena boendestödsbeslut. Vi arbetar strukturerat med Vård- och Stödsamordning, där varje brukare får vara delaktig i att formulera sina egna mål och utvecklingsvägar. I praktiken innebär det att du erbjuder stöd i både vardagliga sysslor och i mer komplexa livsområden alltid med fokus på självständighet och återhämtning.
Arbetet är mycket varierat då brukarnas behov och förutsättningar skiljer sig stort. Det kan handla om att stötta en person att komma igång med fritidsaktiviteter, hitta en struktur i vardagen eller följa med till ett aktivitetshus som vi samarbetar med. För andra brukare är det viktigaste stödet mer omvårdnadsinriktat, där du på ett värdigt och professionellt sätt ger hjälp med exempelvis personlig hygien, dusch och byte av inkontinensskydd.
Vi arbetar med feedbackverktyget FIT (ORS/SRS) för att löpande utvärdera om vårt stöd fungerar. Det är ett viktigt verktyg för att individen själv ska få påverka sin utveckling och vår arbetsmetod. En del av ditt uppdrag innefattar även att stötta och samordna kontakter med vård och myndigheter, så att insatserna hänger ihop och blir meningsfulla för brukaren.
Vi är en verksamhet i utveckling och du kan vara med och påverka!
Vår verksamhet står inför en spännande omorganisering och en omfattande ombyggnation. Det innebär att vi nu har ett unikt läge att tänka nytt, forma framtidens arbetssätt och skapa en miljö där både brukare och personal trivs ännu bättre. Som ny medarbetare kommer du in i ett skede där du har möjlighet att vara med och påverka både innehåll, struktur och miljö. Vi söker dig som ser möjligheter i förändring och som vill vara en aktiv del av denna resa.Kvalifikationer
Du som söker har relevant gymnasieutbildning eller en för området relevant eftergymnasial utbildning, tex pedagogutbildning, behandlings- eller aktiveringspedagog, eller annan likvärdig. Ett krav för tjänsten är att du har kunskap och erfarenhet från arbete med en eller flera av följande målgrupper:
• personer med psykiska/neuropsykiatriska funktionsvariationer
• övriga funktionsvariationer
• samsjuklighet/beroende
Det är meriterande med utbildning eller kunskaper inom Vård- och Stödsamordning (VSS), motiverande samtal (MI), lågaffektivt bemötande och feedbackverktyget FIT. Körkort är önskvärt men inte ett krav.
I uppdraget som boendepersonal krävs en mycket god förmåga att samverka för att uppnå resultat tillsammans med brukaren. Som medarbetare trivs du med att arbeta med människor och är duktig på att organisera och planera din tid. Du motiveras av att på ett pedagogiskt sätt stödja och leda människor, både i förändring och till förändring. Du är tålmodig och du förstår att allt förändringsarbete tar tid. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet där flexibilitet och samarbetsförmåga är av särskilt stor betydelse. Likaså förmågan att arbeta självständigt.
I denna rekrytering kommer urvalet att hanteras löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta i syfte att samla in relevant information för rekryteringen, där alla sökande får besvara samma frågor. Svaren används sedan tillsammans med ditt CV i urvalsprocessen. Skulle vi trots allt få in personligt brev kommer detta inte att beaktas.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Det är obligatoriskt för befattningen att genomgå ett digitalt språktest för att säkerställa kompetensen i nivå med B2 enligt Europarådets standard innan intervju. Observera att processen avbryts vid ej godkänt språktest. Du kommer att behöva identifiera dig med Bank-ID för att genomföra språktestet. Ersättning
