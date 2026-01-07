Boendestödjare Stödboende
2026-01-07
Caleo Omsorg erbjuder trygga och individanpassade vårdlösningar sedan 2012. Vi bedriver tillståndspliktigt stödboende för barn och unga som kommit som ensamkommande, som tidigare varit placerade för social problematik eller som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation, i åldrarna 16 år till och med 20 år.
Om tjänsten
Caleo Omsorg söker personal till vårt bemannade stödboende på söder i Stockholm. En boendestödjares huvudsakliga arbetsuppgift är att praktiskt, pedagogiskt och socialt stärka klientens förmåga att klara vardagen i bostaden såväl som ute i samhället. En boendestödjare rustar klienten till självständighet och till ett självförsörjande vuxenliv.
Vad vi söker
Krav på slutförd kandidatexamen, motsvarande 180 högskolepoäng, med inriktning mot psykosocialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Krav är även att du har en tidigare erfarenhet av att arbeta inom omsorg där man har journalfört sitt arbete. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav då vi utför mycket dokumentation.
Vi söker en medarbetare som brinner för att stötta och stärka en annan människa. En person som kan arbeta på schema med varierad arbetstid, som känner sig bekväm med ensamarbete och kan ta egna initiativ. Någon som är trygg i sig själv för att kunna vägleda och stötta andra. Den vi söker måste vara flexibel, lyhörd, lugn, positiv och ansvarstagande. Att ha ett pedagogiskt förhållningsätt och vara lösningsfokuserad är ett stort plus.
För att trivas i rollen är det en fördel om du har lätt för att skapa relationer samt har en god samarbetsförmåga. Du behöver även ha lätt för att kommunicera och hantera stressfulla situationer på ett lågaffektivt sätt.
Är du vår framtida kollega kommer vi kunna erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Vår arbetsmiljö är prestigelös där vi bjuder in till delaktighet och möjlighet till påverkan.
Uppvisande av ett giltigt utdrag från polisens belastning- och misstankeregister är en förutsättning för anställning och ska uppvisas vid efterfrågan.
Intervjuer kommer att ske löpande under intervjutiden så skicka gärna in din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
e-post
E-post: beatrice@caleoomsorg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caleo Omsorg AB
(org.nr 556884-4160) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SöderBo Kontakt
Verksamhetschef
Beatrice Maurin-Grudéus beatrice@caleoomsorg.se Jobbnummer
