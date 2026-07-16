Boendestödjare
Luntertun Care AB / Behandlingsassistentjobb / Ängelholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Ängelholm
2026-07-16
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Nu söker vi en utbildad boendestödjare till vårt stödboende Ängelholm. Hos oss hittar du ett både givande och kul arbete. Vi hoppas och tror att du har erfarenhet av personer i utsatthet och kanske har du arbetat som boendestödjare tidigare. Målgruppen vi arbetar med är vuxna individer som av olika anledningar hamnat i hemlöshet. Vårt uppdrag är att finnas som stöd i vardagen på deras resa framåt mot förändring. Vi bedriver ingen behandling men har ofta stödjande samtal med de som bor hos oss. På vårt stödboende Karlslund i Ängelholm kräver vi nykterhet av våra klienter. Om du har utbildning och dessutom kanske erfarenhet av målgruppen och vill jobba hos oss så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då vi kommer rekrytera löpande.
För arbetet krävs att du har en adekvat och relevant eftergymnasial utbildning dvs minst ett och ett halvt (1,5) års godkända heltidsstudier eller motsvarande med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap eller annan utbildning med relevant inriktning utifrån målgruppen.
• Exempel: 90 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar 60 gamla poäng (p) från högskola/universitet.
• Exempel: 60 kvalificerad yrkeshögskolepoäng (KY). -
• Exempel: 300 yrkeshögskolepoäng (YH).
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tar endast emot ansökningar och frågeställningar via angiven e-postadress. Dessvärre har vi ingen möjlighet att besvara frågor via telefon pga semestrar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: info@luntertuncare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Karlslund 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luntertun Care AB
(org.nr 559025-0584)
Munka Ljungbyvägen 27 (visa karta
)
262 44 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stödboendet Karlslund Kontakt
Patrik Sumner info@luntertuncare.se 0768107749 Jobbnummer
10004186