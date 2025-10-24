Boendestödjare
2025-10-24
Vi söker erfaren Boendestödjare
Tamira Tryggaboenden är ett lokalt och socialt företag som erbjuder kvalitativa boende- och omsorgstjänster för individer som är villiga att förändra sin livssituation. Vi strävar hela tiden efter att skapa positiv förändring för våra boende - genom att fokusera på kunskap, medmänsklighet och individens potential.
Vi söker nu en boendestödjare, med positiv och utvecklingsinriktad framtoning, till vårt lägenhetsboende i Malmö. Tamiras stödboende riktar sig till personer i behov av extra stöd för att klara sitt boende och för upprätta en vardag med hållbara rutiner. Målgruppen kan ha behov av stöd med anledning av psykiatri, missbruk och andra former av social utsatthet. Boendet består av enskilda lägenheter där de boende har närhet till personal samt gemensamhetslokaler med pedagogiska aktiviteter. Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Som boendestödjare finns du till hands för att vägleda och utgöra en trygghet genom stöd i vardagen. Målet är att ge individerna på boendet en ökad självständighet. Du arbetar med individuella planeringar för de boende i samverkan med socialsekreterare och övrigt nätverk. Arbetet innebär samtalsstöd och kontaktmannaskap. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att föra löpande dokumentation, infosamtal samt uppföljningsmöte med socialtjänsten, kartläggning kring de boendes resurser och lättare praktiska arbetsuppgifter såsom att iordningställa rum och lägenheter. Du deltar i personalmöten och annan planeringstid för att utveckla verksamheten. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en positiv grundsyn och vill se människor utvecklas och som vill stötta individer att skapa positiv förändring. Du har erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta situationer, utanförskap eller med olika kulturell bakgrund. Vi förutsätter att du har en god förmåga att på ett respektfullt sätt kunna möta människor med skiftande levnadshistoria och bakgrund. Som person har du ett stort tålamod samtidigt som du är målinriktad och tycker om utmaningar. Du är bra på att samarbeta, skapa och vårda relationer, både med våra boende och kollegor. Du har ett stort engagemang och drivkraft att utveckla vår verksamhet och våra dagliga rutiner. Tamira är en verksamhet i utveckling och förändring därför är det viktigt att vara flexibel och möta utmaningar med en positiv inställning och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Utöver detta bidrar du till att skapa en god och trivsam arbetsmiljö där vi inkluderar, inspirerar och uppskattar varandra samt delar kunskap och erfarenhet.
Du som söker har minst en 2-årig eftergymnasial utbildning inom relevant område, exempelvis socialt arbete, behandlingsarbete, vård- och eller psykiatri alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift, kan du fler språk är detta meriterande. Dina kunskaper gällande dokumentation är goda. Körkort krävs för tillsvidareanställning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten innebär ett fördelaktigt rullande schema med tjänstgöring under vardagar, kväll, samt en helg per månad.
Vi erbjuder
Du får stöd i din yrkesroll av verksamhetschef, kollegor och Tamiras lednings- och kvalitetssystem. Kontinuerlig handledning erbjuds. Vi har regelbundna APT möten samt utvecklingsdagar. Hos oss råder en personlig atmosfär med korta beslutsvägar i en platt organisation med stora möjligheter.
Vi har kollektivavtal med Vision och Kommunal samt friskvårdbidrag.
Innan anställning ska utdrag ur rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister uppvisas.
Vi går igenom urvalet löpande så välkommen med din ansökan senast xx-xx-xx. Ansökan skickar du via e-post till: ansokan@tamira.se
Har du frågor om tjänsten? Kontakta driftansvarig Malin Lindberg på 040-688 08 23. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
E-post: ansokan@tamira.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tamira Tryggaboenden AB
Lindängsplan 12 (visa karta
215 74 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
