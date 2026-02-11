Boendestödjare - Nacka/Tyresö
Funkisgruppen AB / Vårdarjobb / Nacka Visa alla vårdarjobb i Nacka
2026-02-11
Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Vi söker just nu en dedikerad boendestödjare till kunder i områden Nacka och Tyresö
Ett boendestöd är en social och praktisk stödinsats som syftar till att stärka den enskildes förmåga att så självständigt som möjligt hantera sitt vardagsliv, både inom och utanför hemmet.
För arbetsuppgifter tillämpas kollektivavtalet för bransch Vård och behandlingsverksamhet sam omsorgsverksamhet (E) mellan Vårdföretagarna och Kommunal.
Vad vi söker hos dig:
Du är utbildad undersköterska eller har relevant utbildning inom vård och omsorg
Du har ett flexibelt och kreativt tankesätt
Du har en förmåga att se möjligheter och är pedagogisk
Du har god datavana / applikationer
Du kan arbeta dagtid, kvällar och helger
Du har körkort
Du behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen
Vi lägger därtill stor vikt vid personlig lämplighet.
Registerutdrag
Vid en anställning kommer vi att begära ett registerutdrag innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från Polisen.
Arbetstid: >Heltid (40 timmar/vecka) Dagtid, kvällar och helger.<
Tillträde: Enligt överenskommelse
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Har du ytterligare frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Linn Ristborg 072-994 97 02
Välkommen med Din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7212023-1836327". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Funkisgruppen AB
(org.nr 556881-6283), https://jobb.funkisgruppen.se
Radiovägen 27 (visa karta
)
135 48 TYRESÖ Arbetsplats
Funkisgruppen och Satin AB Jobbnummer
9736498