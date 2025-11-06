Boendestöd-Familjestödjare
2025-11-06
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Boendestöd tillhör Individ och familjeomsorgen. Det är indelat i åtta st. olika team, som arbetar med olika målgrupper. Det finns tre st Socialpsykiatriska team, ett LSS team, ett beroendeteam, ett ungdomsteam samt ett familjeteam. I Boendestöd innefattar även en träffpunktsverksamhet -Skutan, den är till för personer med långvarig psykisk ohälsa som syftar till att skapa social gemenskap och bryta isolering, motivera till sysselsättning/praktikplats. Det är en öppen verksamhet där personen deltar efter eget önskemål.
Boendestöd består av 32st medarbetare varav fyra samordnare och en enhetschef.
Vårt arbetsklimat är tillåtande och atmosfären är otvungen och avspänd med mycket skratt.
Vi tror att engagemang föds genom uppmuntran och tillit. Därav eftersträvar vi ett kreativt arbetsklimat med stimulerade medarbetare som bidrar till såväl dynamik som utveckling. För oss är det viktigt med kollegiala stödet där du verkar för ett respektfullt och trevligt arbetsklimat.
Vi söker nu förstärkning till familjeteamet.
I familjetemat tar vi emot uppdrag från Myndighet Barn och Unga när de identifierat behov av stöd i hemmet hos en familj. Vi arbetar med föräldrar med kognitiva svårigheter, intellektuell-kognitiva funktionsnedsättningar, NPF, eller svårare sociala situationer har svårt att få ihop vardagen med sina barn. Fokus ligger på att utveckla föräldraförmågan och bidra med vägledning i hemmet. Detta kan inkludera
Morgon och kvällsrutiner tex hygien, tider, planering .
Stödja/vägleda föräldrar att uppnå god säkerhet i och utanför hemmet
Stödja i planering av måltider
Stöd att vidhålla rutiner
Stödet kombineras ofta av familjebehandling.
Familjeteamet arbetar även med kartläggningar som är en hemmaplansbaserad komplettering till socialtjänstens utredning utifrån BBIC (Barnens behov i centrum). Insatsen används när det krävs en mer djupgående utredning över barnets hemmiljö och föräldraförmågan. Det är en intensiv och omfattande insats som utförs i familjens hem under 6-8 veckor och bygger på frågeställningar från socialtjänsten med grund i BBIC.
Familjeteamet arbetar även med att vara stöd vid umgängen där det finns ökad oro för barnets trygghet under umgänget. Detta på uppdrag av socialtjänsten eller via dom från Tingsrätten.
Målsättning i vårt arbete är att sätta barnens trygghet och utveckling samt utvecklingsmöjligheter i föräldra-barn relationen i fokus.
Vi lägger stor vikt vid samverkan med både interna och externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomutbildning, beteendevetare eller likvärdig utbildning. Som person har du förmåga att skapa, utveckla arbetsmässiga relationer. I arbetet har du ett stort engagemang, arbetar kreativt, ser möjligheter istället för hinder. Lösningsfokuserad och stor flexibilitet krävs. God dokumentationsförmåga. Meriterande om du har kunskap/erfarenhet att arbeta med barn och familjer, förmåga att observera samspel mellan föräldrar-barn, samt förmåga att följa barns utveckling med utgångspunkt i BBIC. Även meriterande om du har erfarenhet av utredning/behandlingsarbete inom socialtjänst eller instuition.
Dagtid, och även kväll och helgarbete kan förekomma
B-körkort är ett krav då mycket resor ingår i tjänsten.
Utdrag ur belastningsregister för HVB-hem erfordras.
Anställning sker löpande.
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmåns cykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Enligt avtal.
