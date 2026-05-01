Boendehandledare LSS Gruppbostäder äldre
2026-05-01
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-05-01Beskrivning
Vi söker nya kollegor till våra gruppbostäder för äldre brukare i Vännäs kommun. På våra boenden finns fem till sex brukare som på grund av sitt funktionshinder är i behov av stöd och hjälp i sin vardag.
Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med människor i behöv av stöd. Personlig lämplighet är viktigt i arbetet, vi vill att du som söker är ansvarsfull, pålitlig och lyhörd. Ditt bemötande ska präglas av respekt för den enskildes behov och önskemål. Som kollega är du även duktig på struktur, planering, kommunikation och har ett driv mot utveckling så att vi följer våra mål mot att vara en lärande organisation. Viktiga delar i jobbet är bemötande och kommunikation, vi jobbar med olika motiverande insatser med fokus på individens självbestämmanderätt och självständighet.
För oss som arbetsgivare är medarbetarna vår viktigaste resurs. Vi erbjuder ett utvecklande arbete i en trivsam arbetsmiljö med varierande arbetsinnehåll. Positiv stämning med trevliga arbetskamrater. Inom vår organisation tror vi på allas lika värde och egna ansvar. Vi tror på att vi tillsammans kan skapa trivsel både för medarbetarna och brukarna, ett led i detta är att i en rekryteringsprocess matcha arbetsplats och personal så långt det är möjligt.
Tjänsterna är på ca 80-100 % och är vikariat/tillsvidareanställningar med anledning av studier. Tiderna på tjänsterna varierar. Två av tjänsterna är vaken natt på ca 68%. Tre av tjänsterna har varierade arbetstider inklusive helger.
Arbetsuppgifter
Vanligt förekommande arbetsuppgifter i våra verksamheter kan vara; stöd/hjälp med att ta av -på sig kläder, personlig hygien, måltider och aktiviteter i form av vardagsrehabiliterande insatser likväl som aktiviteter utanför gruppbostaden.
Kvalifikationer
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift för att utföra vårddokumentation, erhålla medicindelegering samt kommunicera med brukare. Du har god vana att arbeta i olika IT-system.
Vi söker dig som har studerat eller studerar på vård och omsorgsprogrammet, alternativt att du har en annan utbildning med inriktning omsorg eller socialt arbete såsom exempelvis barnskötarutbildning med inriktning mot boendehandledare.
Erfarenhet av tecken som stöd och omsorgsarbete är meriterande.
Villkor
Du ska ha fyllt 18 år.
Tillsättning sker efter att annonstiden har löpt ut. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform Tillsvidare/vikariat
Anställning sker förutsatt att studier genomförs.
Start 1 augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs kommun
911 32 VÄNNÄS Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Isabell Kroon 0935-14590
