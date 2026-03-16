Boendehandledare Edingen stödboende
2026-03-16
Vill du vara en trygg förebild för unga på väg ut i vuxenlivet?
Om uppdraget På Edingen arbetar vi med ungdomar (16-21 år) som bor i egna lägenheter i Uddevalla.
De har av olika skäl inte möjlighet att bo hemma, men klarar sig utan omfattande vårdinsatser. Nu söker vi en engagerad boendehandledare som vill ersätta en kollega som går i pension. Vi utökar samtidigt teamet med en familjebehandlare, vilket innebär att du kommer till en verksamhet i positiv utveckling.
Vi utgår från Familjekontoret och delar lokaler med övriga familjestödsenheten. Här blir du en del av en större gemenskap inom avdelningen för barn och unga, där väggarna är fyllda av erfarenhet och kompetens.
Dina arbetsuppgifter Som boendehandledare är du spindeln i nätet för den unges praktiska vardag. Din kollega (familjebehandlaren) fokuserar på det känslomässiga stödet, medan ditt fokus ligger på att få vardagen att fungera. Tillsammans med socialsekreterare och ungdomen utformar ni en genomförandeplan som styr arbetet.
Dina dagar kan innehålla allt från att göra veckobudget, städscheman och matplanering till att följa med på möten med skola och myndigheter. Du är den stabila vuxna som vägleder, motiverar och stöttar - utan att ta över.
Vem söker vi? Vi söker dig som är trygg, flexibel och orädd. Du har en förmåga att behålla lugnet och strukturen även när förutsättningarna snabbt förändras. Du är proffs på att skilja på det personliga och det privata och har tydliga gränser, samtidigt som du är varm och entusiasmerande.
Krav för tjänsten:
- Erfarenhet av arbete med unga inom socialtjänst.
- B-körkort.
- Goda kunskaper i svenska (tal och skrift).
Meriterande:
- Högskoleutbildning inom socialt arbete (t.ex. socialpedagog, socionom).
- Erfarenhet av stödboendeverksamhet.
- Utbildning i relevanta metoder för målgruppen.
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Belastningsregisterkontroll genomförs vid samtliga anställningar inom socialförvaltningen.
För anställningar inom HVB-verksamhet begärs utdraget HVB-hem.
För anställningar inom verksamheter som riktar sig till barn med funktionsnedsättning begärs utdragen barn med funktionsnedsättning samt kontroll av egna uppgifter.
För övriga anställningar inom socialförvaltningen begärs utdraget Kontroll av egna uppgifter.
Om utdraget inte är digitalt ska det tas med i oöppnat kuvert i samband med kontrollen.
Belastningsregistret - begära utdrag www.polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/42".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397)
För detta jobb krävs körkort.
Familjestödsenheten
Marie Stjern 0522-697672
